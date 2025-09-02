En vivo

Radioinforme 3 Rosario Notas

Engaño al guardia y escape: qué se sabe de la fuga de presos de la Comisaría 21ª

Cuatro reclusos distrajeron al agente penitenciario y huyeron por los techos. La Policía logró recapturar a tres. La seccional está ubicada en Arijón al 2300, en el sur de Rosario. ¿Quiénes son los prófugos y por qué estaban tras las rejas? Las autoridades policiales explicaron lo sucedido.

02/09/2025 | 13:24Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: La Comisaría 21ª de la que se fugaron cuatro presos.

FOTO: La Comisaría 21ª de la que se fugaron cuatro presos.

Cuatro detenidos de la Comisaría 21ª se escaparon este lunes alrededor de las 23, generando una intensa búsqueda por parte de las autoridades. De los fugados, tres han sido recapturados y uno permanece prófugo.

La fuga ocurrió cuando los detenidos solicitaron agua caliente al guardia de turno, quien accedió a la petición. En ese momento, los presos lograron acceder al patio y escaparon por los techos.

Los agentes de seguridad recibieron un aviso inmediato y un patrullero de la Policía Federal logró recapturar a dos de los fugados, precisó el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3. Luego, por la tarde, cayó el tercero.

El prófugo ha sido identificado como Ignacio Ruiz, quien enfrenta una tentativa de robo.

La Comisaría 21ª funciona como punto de ingreso de detenidos que transitoriamente se encuentran allí, hasta que pasan a la órbita del Servicio Penitenciario. Hasta el momento de la fuga había 16 detenidos en un penal con capacidad para 16 internos.

La versión oficial

El interventor de la Unidad Regional II, director general de Policía, Claudio Romano, y el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, brindaron una conferencia de prensa sobre lo sucedido en la fuga.

Romano informó que “el personal logra rápidamente sobreponerse ante este intento de fuga y logra recapturar a la mayoría de las personas que trataban de irse”. Sin embargo, algunos lograron escapar por los techos y otros por la puerta principal.

Las personas que intentaron escapar estaban detenidas por delitos de robos e infracción a la ley penal. En respuesta a la situación, el personal policial utilizó una escopeta con cartuchos de posta de goma para disuadir a los detenidos. “El personal tiene golpes, no graves, pero son cuatro empleados de la dependencia que resultaron con lesiones leves”, añadió el jefe policial.

Sobre las medidas de seguridad, el jefe afirmó que “tenemos un protocolo de actuación” y destacó que el uso de dos empleados en la operación, uno con escopeta y otro para abrir la puerta, ayudó a evitar una fuga masiva.

Santantino, por su parte, comentó sobre la transformación del sistema de comisarías en Rosario, señalando que “hoy la situación es diametralmente distinta” en comparación con años anteriores, donde las comisarías albergaban una cantidad excesiva de detenidos.

Santantino enfatizó que “se viene trabajando muchísimo en reforzar lo que es la seguridad de los módulos transitorios de detención”.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la Comisaría 21°?
Cuatro detenidos se escaparon, de los cuales dos han sido recapturados y dos permanecen prófugos.

¿Quiénes son los prófugos?
Los prófugos son Francisco Torrén e Ignacio Ruiz, acusados de delitos relacionados con el robo.

¿Cuándo sucedió la fuga?
La fuga ocurrió el lunes alrededor de las 23.

¿Dónde se llevó a cabo la fuga?
La fuga tuvo lugar en la Comisaría 21° de Rosario.

¿Cómo lograron escapar los detenidos?
Los detenidos solicitaron agua caliente, accedieron al patio y escaparon por los techos.

¿Por qué es relevante este hecho?
La fuga genera preocupación en la comunidad y resalta problemas de seguridad en la zona sur de Rosario.

