Rosario: cuerpo hallado en el río a la altura de Oroño tenía golpe en el cráneo

En la mañana de este lunes, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en la zona del río Paraná, a la altura de calle Balcarce, en la ciudad de Rosario. La situación generó un amplio despliegue policial y judicial en la costa céntrica, donde se realizó el primer relevamiento de la escena.

Tras la autopsia llevada a cabo en el Instituto Médico Legal de Rosario, los peritos determinaron que el cadáver presentaba un traumatismo de cráneo grave, lo que generó un cambio en la carátula de la causa y derivó la investigación al Equipo Fiscal Transitorio de Violencias Altamente Lesivas, bajo la conducción del fiscal Patricio Saldutti, quien se encuentra de turno.

Si bien aún no se determinó oficialmente la causa de la muerte, la presencia de esa lesión en la cabeza abrió la hipótesis de un hecho violento. Se aguardan los resultados de los exámenes complementarios para confirmar cómo se produjo el traumatismo y establecer si fue consecuencia de un accidente, una caída o un ataque.

Según fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la víctima no ha sido identificada hasta el momento. Se estima que se trata de un hombre de entre 35 y 40 años, aunque serán los estudios forenses los que confirmarán su edad, así como la data exacta del fallecimiento.

La fiscal Mariana Piazza Iglesias, de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos, estuvo a cargo de las primeras medidas en el lugar del hallazgo, que incluyeron la toma de testimonios, el relevamiento de rastros y la solicitud de imágenes de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los momentos previos al hecho.