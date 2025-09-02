En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Hallaron el cuerpo de un hombre flotando en el río Paraná en Rosario

La Justicia investiga las circunstancias del deceso y el Instituto Médico Legal realizará la autopsia.

02/09/2025 | 19:08Redacción Cadena 3

FOTO: Hallaron el cuerpo de un hombre flotando en el río Paraná

Un hombre fue encontrado muerto mientras flotaba en el río Paraná, en la costanera central de Rosario, y la Justicia investiga las circunstancias de su deceso.

Una mujer halló el cuerpo a la altura de la calle Balcarce y llamó al 911, al tiempo que personal de Prefectura Naval concurrió hasta el lugar y constató el fallecimiento.

Los prefectos retiraron el cadáver y lo derivaron hacia la base de Operaciones de San Juan, mientras que se alertó a la Policía de Investigaciones (PDI), la Fiscalía de Homicidios y la unidad de traslados forenses, según informó el portal del diario La Capital.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y el Instituto Médico Legal se encargará de realizar la autopsia correspondiente.

Lectura rápida

¿Qué cuerpo fue hallado en Rosario? Un hombre fue encontrado muerto flotando en el río Paraná.

¿Quién halló el cuerpo? Una mujer lo encontró a la altura de la calle Balcarce.

¿Qué hizo la Prefectura Naval tras el hallazgo? Constató el fallecimiento y retiró el cuerpo.

¿Qué se hará con el cuerpo? Se derivó a la base de Operaciones de San Juan para su análisis.

¿Qué se desconoce sobre la víctima? Hasta el momento, su identidad sigue siendo desconocida.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho