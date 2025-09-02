Hallaron el cuerpo de un hombre flotando en el río Paraná en Rosario
La Justicia investiga las circunstancias del deceso y el Instituto Médico Legal realizará la autopsia.
02/09/2025 | 19:08Redacción Cadena 3
FOTO: Hallaron el cuerpo de un hombre flotando en el río Paraná
Un hombre fue encontrado muerto mientras flotaba en el río Paraná, en la costanera central de Rosario, y la Justicia investiga las circunstancias de su deceso.
Una mujer halló el cuerpo a la altura de la calle Balcarce y llamó al 911, al tiempo que personal de Prefectura Naval concurrió hasta el lugar y constató el fallecimiento.
Los prefectos retiraron el cadáver y lo derivaron hacia la base de Operaciones de San Juan, mientras que se alertó a la Policía de Investigaciones (PDI), la Fiscalía de Homicidios y la unidad de traslados forenses, según informó el portal del diario La Capital.
Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y el Instituto Médico Legal se encargará de realizar la autopsia correspondiente.
[Fuente: Noticias Argentinas]