Hallaron el cuerpo de un hombre flotando en el río Paraná en Rosario

FOTO: Hallaron el cuerpo de un hombre flotando en el río Paraná

Un hombre fue encontrado muerto mientras flotaba en el río Paraná, en la costanera central de Rosario, y la Justicia investiga las circunstancias de su deceso.

Una mujer halló el cuerpo a la altura de la calle Balcarce y llamó al 911, al tiempo que personal de Prefectura Naval concurrió hasta el lugar y constató el fallecimiento.

Los prefectos retiraron el cadáver y lo derivaron hacia la base de Operaciones de San Juan, mientras que se alertó a la Policía de Investigaciones (PDI), la Fiscalía de Homicidios y la unidad de traslados forenses, según informó el portal del diario La Capital.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y el Instituto Médico Legal se encargará de realizar la autopsia correspondiente.