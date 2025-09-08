FOTO: Golpe comando a una estación de servicio en Mar del Plata: se robaron $20 millones en segundos

Un golpe comando tuvo lugar en una estación de servicio de Mar del Plata cuando al menos cinco delincuentes se robaron $20 millones en solo segundos. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El caso se registró este lunes por la madrugada en la intersección de las calles Juan B. Justo y Peralta Ramos, en Mar del Plata, cuando una banda de ladrones descendieron del auto y efectuaron el golpe comando en la estación Puma.

Según informó la periodista Virginia Sosa a la agencia Noticias Argentinas, “mientras uno amenazó con un arma de fuego al personal, otros emplearon un ariete para romper la puerta de acceso a la oficina del encargado”.

Dentro de esa oficina sustrajeron cerca de $20 millones y de manera inmediata se dieron a la fuga en el mismo auto VW Gol Trend blanco con el que llegaron. La secuencia duró tan solo 90 segundos.

Un dato aportado por fuentes del caso es que los delincuentes usaban pasamontañas y al escapar efectuaron al menos dos detonaciones. De milagro no hubo heridos.

En el lugar se hizo presente personal policial y Científica, que llevó a cabo las tareas de rigor y los peritajes correspondientes.

La causa quedó a Cardel del fiscal Fernando Berlingeri, quien trata de constatar si se trató de un robo al voleó o si la banda delictiva sabía de la recaudación dentro del despacho.

“La ciudad está liberada. La policía no di indicios y señalan que todo en etapa de investigación”, expresaron.