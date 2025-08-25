Fentanilo: continúan las indagatorias a los imputados en la causa
Se trata de personas que no están detenidas en la causa.
25/08/2025 | 12:09Redacción Cadena 3
FOTO: Fentanilo: continúan las indagatorias a los imputados en la causa
Las indagatorias en la causa por el fentanilo contaminado de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. continuaron este lunes y en esta ocasión una de las personas imputadas, que no se encuentra detenida, prestó declaración frente al juez Ernesto Kreplak.
Conforme a la información a la que accedió la agencia Noticias Argentinas, María Victoria García, ingeniera química y Gerenta de Gestión de Calidad en Ramallo, fue indagada para que diera a conocer el contexto de las irregularidades en el laboratorio y sus labores.
Es que, según las pericias a los dispositivos electrónicos, la ingeniera mantuvo conversaciones donde daba a conocer las anomalías en ambos laboratorios.
Actualmente en la causa hay 17 imputados, pero hasta ahora solo se encuentran detenidos Ariel García Furfaro, dueño de los dos laboratorios; Diego y Damián García, quienes estaban en el control de HLB Pharma y Ramallo; el director general de ambos laboratorios Javier Tchukran; Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Ramallo; José Antonio Mairorano, director técnico de HLB; Horacio Tallarico, presidente de Ramallo; y Rodolfo Labrusciano, director suplente, fueron detenidos tras las órdenes de allanamiento en sus domicilios.
Nilda Furfaro, accionista y vicepresidenta de HLB Pharma, y otro de los señalados estuvieron con prisión domiciliaria tras solicitar sus excarcelaciones.
Según informaron fuentes del caso a NA, se calificó preliminarmente las imputaciones por el Artículo 201 bis del Código Penal Argentino, de la Ley 11.179, que establece una pena de reclusión o prisión de diez a veinticinco años si como consecuencia del envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, resulta la muerte de una persona.
En la indagatoria, Ariel García Furfaro expuso durante varias horas su labor en HBL Pharma y Ramallo S.A. y, algo que sorprendió, es que no pidió su excarcelación.
Previo a la audiencia en los Tribunales de La Plata, Gastón Marano, abogado del principal acusado, fue consultado sobre la posibilidad de la excarcelación y señaló: "No sé si voy a pedir la libertad, desde que decidió entregarse me dijo que ‘si sirve que yo esté preso para que baje la presión de esto, prefiero quedarme acá".
Lectura rápida
¿Qué se investiga en la causa? Se indaga sobre el fentanilo contaminado en los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A..
¿Quiénes son los principales imputados? Los imputados incluyen a Ariel García Furfaro y a varios directores de los laboratorios.
¿Qué está haciendo la ingeniera María Victoria García? Es indagada sobre las irregularidades en el laboratorio que dirige.
¿Qué pena podría enfrentar los involucrados? Podrían enfrentar de diez a veinticinco años de prisión según la Ley 11.179.
¿Qué ocurrió con Ariel García Furfaro durante su indagatoria? Expuso su labor y no solicitó su excarcelación.
[Fuente: Noticias Argentinas]