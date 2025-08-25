FOTO: Fentanilo: continúan las indagatorias a los imputados en la causa

Las indagatorias en la causa por el fentanilo contaminado de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. continuaron este lunes y en esta ocasión una de las personas imputadas, que no se encuentra detenida, prestó declaración frente al juez Ernesto Kreplak.

Conforme a la información a la que accedió la agencia Noticias Argentinas, María Victoria García, ingeniera química y Gerenta de Gestión de Calidad en Ramallo, fue indagada para que diera a conocer el contexto de las irregularidades en el laboratorio y sus labores.

Es que, según las pericias a los dispositivos electrónicos, la ingeniera mantuvo conversaciones donde daba a conocer las anomalías en ambos laboratorios.

Actualmente en la causa hay 17 imputados, pero hasta ahora solo se encuentran detenidos Ariel García Furfaro, dueño de los dos laboratorios; Diego y Damián García, quienes estaban en el control de HLB Pharma y Ramallo; el director general de ambos laboratorios Javier Tchukran; Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Ramallo; José Antonio Mairorano, director técnico de HLB; Horacio Tallarico, presidente de Ramallo; y Rodolfo Labrusciano, director suplente, fueron detenidos tras las órdenes de allanamiento en sus domicilios.

Nilda Furfaro, accionista y vicepresidenta de HLB Pharma, y otro de los señalados estuvieron con prisión domiciliaria tras solicitar sus excarcelaciones.

Según informaron fuentes del caso a NA, se calificó preliminarmente las imputaciones por el Artículo 201 bis del Código Penal Argentino, de la Ley 11.179, que establece una pena de reclusión o prisión de diez a veinticinco años si como consecuencia del envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, resulta la muerte de una persona.

En la indagatoria, Ariel García Furfaro expuso durante varias horas su labor en HBL Pharma y Ramallo S.A. y, algo que sorprendió, es que no pidió su excarcelación.

Previo a la audiencia en los Tribunales de La Plata, Gastón Marano, abogado del principal acusado, fue consultado sobre la posibilidad de la excarcelación y señaló: "No sé si voy a pedir la libertad, desde que decidió entregarse me dijo que ‘si sirve que yo esté preso para que baje la presión de esto, prefiero quedarme acá".