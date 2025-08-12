Fentanilo contaminado: son 90 las víctimas fatales

Ya son 90 los fallecidos por la inoculación de fentanilo contaminado, producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, según informaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.

Noticia en desarrollo…

Lectura rápida

¿Cuántas víctimas fatales hay por el fentanilo contaminado?

Son 90 los fallecidos hasta el momento.

¿Quiénes produjeron el fentanilo contaminado?

El fentanilo contaminado fue producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo.

¿Cómo se inoculó el fentanilo?

La inoculación de fentanilo contaminado se relacionó con el consumo del opioide.

¿Qué fuente reportó esta información?

La información fue confirmada por fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.

¿Es la historia actualizada?

Sí, se menciona que es una noticia en desarrollo.