FOTO: Revelaciones de un familiar sobre la muerte por fentanilo contaminado

Un familiar de una víctima que murió por fentanilo contaminado manifestó que a su hermano “no lo trató ningún clínico ni un cirujano”, cuando ingresó a la guardia por un dolor agudo de abdomen y vómitos en el Hospital Italiano de La Plata.

En diálogo con Mayra García y Alfredo Casado en el programa Noticias Argentinas, que se emite por Splendid AM 990, Malena Castillo explicó: “Voy a intentar hacerlo en pocas palabras porque fue bastante largo, fueron 16 días”.

Según contó, su hermano llamado Santiago Castillo ingresó por guardia el 22 de abril al Hospital Italiano “por un dolor agudo de abdomen y vómitos”. Allí lo internaron en unidad coronaria pensando que tenía un síndrome aórtico, “pero se descarta lo cardiológico”.

A pesar de que se sospechaban problemas abdominales como apendicitis, pancreatitis o algo en la vesícula “no lo trató ningún clínico ni cirujano”. Malena señaló que “supuestamente pidieron una derivación a otro hospital que nunca llegó” y que, consultando las medicaciones, “nos dijeron que lo más fuerte que le estaban pasando era tramadol”.

Por consejo del cardiólogo, la familia firmó un alta voluntaria para que lo viera un clínico, sin embargo, cuando lo llevaron a la guardia interna del mismo hospital, “nos dijeron que estaba prohibido y nos dejaron con Santiago a las 11:30 de la noche en la calle”.

Luego fue trasladado al Hospital Rossi, donde le diagnosticaron una trombosis isquémica intestinal y fue operado por lo que mencionó: “Salió bien de la cirugía y de a poco mejoraba, pero una semana antes de su fallecimiento comenzó a fallar respiratoriamente. Los médicos estaban tan desconcertados como nosotros”.

Finalmente, Santiago falleció el 8 de mayo: “Pensamos que podía haber sido por fentanilo. Nos costó mucho conseguir la historia clínica y el número de lote del medicamento. El lote que le dieron fue el 31.202”, añadió la hermana.

Hasta el momento, la causa está en el juzgado y, según les informaron, hay “un principio de 24 responsables”. En un inicio, los principales apuntados serían “las autoridades del laboratorio”, aunque se investiga también la materia prima.

Malena y su familia conocieron a otros allegados de víctimas, muchas del mismo hospital y expresó: “Es estremecedor, hay 70 muertos confirmados y se espera que sean más. Nuestro objetivo es la Justicia”.

Por último, los familiares de las víctimas están en contacto a través de un grupo de WhatsApp, aunque Malena advirtió que “cada historia es distinta”.