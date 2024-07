¿Existe el amor para toda la vida? ¿Cuántas veces nos podemos enamorar? Las relaciones humanas son complejas y pueden evolucionar con el tiempo, cada persona tiene su propia historia de amor, hay quienes lo encuentran de jóvenes y otros ya de adultos.

Según un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, titulado Love and the Brain (el amor y el cerebro), “cuando nos enamoramos, las sustancias químicas asociadas con el circuito de recompensa inundan nuestro cerebro, produciendo una variedad de respuestas físicas y emocionales: corazón acelerado, palmas sudorosas, mejillas sonrojadas, sentimientos de pasión y ansiedad”.

El estudio indica que luego, con el tiempo, se produce un cambio inevitable entre el amor apasionado y lo que se suele llamar “amor compasivo”. Es decir “un amor profundo, pero no tan eufórico como el que se experimenta durante las primeras etapas del romance”.

No existe una regla universal que establezca un número específico de veces que nos podemos enamorar en la vida. El amor es un sentimiento complejo y subjetivo, y cada persona lo vive de manera diferente. Algunas personas pueden experimentar múltiples amores a lo largo de su vida, mientras que otras pueden tener una experiencia más concentrada.

¿Cuántos amores hasta encontrar el correcto?

En abril de 2024, un estudio de la marca de lencería Pour Moi entre 2.039 personas mayores de 25 años, de las cuales al menos 1.000 tenían pareja, reveló que una de cada tres personas (31%) había pasado por tres o cuatro parejas antes de sentar la cabeza. La encuesta buscaba confirmar una teoría que indica que las personas se enamoran al menos tres veces a lo largo de su vida.

El primer amor suele ser el más idealista, y está vinculado a la juventud y expectativas románticas. Generalmente es intenso y está lleno de fantasías. El segundo amor es el más desafiante y, a veces, doloroso. Es cuando se ponen al descubierto las inseguridades, los miedos, pero al mismo tiempo se atraviesa una etapa de autodescubrimiento.

Luego vendría el tercer amor, que a diferencia de los anteriores llega sin idealizaciones ni expectativas desmesuradas, un amor que surge de la aceptación y se caracteriza por la sencillez y estabilidad. Aquí, el compromiso se construye sobre la base de la comprensión mutua y la compatibilidad genuina, sin las presiones externas de cumplir con ideales románticos preconcebidos.

¿Cómo atravesar las etapas del amor?

En diálogo con Cadena 3 la licenciada Mónica Levy, psicóloga, psicopedagoga y profesora en psicopedagogía explicó que el amor tiene distintas etapas evolutivas: desde un amor platónico donde uno proyecta los ideales que quiere en el otro, pasando por una madurez donde se entablan proyectos en común, hasta la vejez, donde todo se aborda con más calma y los vínculos se vuelven más sanos. "En esta etapa es cuando ya sabemos lo que queremos y lo que no, aprendemos a cuidarnos y a cuidar del otro, a respetarnos", describe.

Levy asegura que "no hay una única forma para el amor" y "el primer amor para el hombre y la mujer es la mamá", mientras que "el amor de pareja se va construyendo y decir a qué edad comenzamos implica hablar de varios puntos de vista como la cultura y la sociedad”.

Años atrás las personas se unían en matrimonio bajo la idea de un "para siempre", pero actualmente si se presenta un desgasta o falta de proyectos en común, difícilmente se mantengan juntos. En ese sentido, explica que lo más sano es que en el encuentro con el otro haya proyectos con un objetivo en común, y que a medida que se superan surjan nuevos.

"Una persona se puede enamorar de distintas personas, pero no va a ser de la misma manera", advierte. Al mismo tiempo asegura que sí hubo un gran amor, eso no equivale a no enamorarse nunca más.

Tipos de amor que existen

El psicólogo estadounidense Robert Sternberg publicó en 1986 una clasificación sobre los tipos de amor que existen, los cuales varían en función de la manera en que se agrupan.

En su análisis, Sternberg habla de intimidad, que viene a ser la comunicación y la confianza en la otra persona; pasión, entendida como el deseo intenso y atracción sexual; y el compromiso de una vida juntos.

En base a esto encuentra siete tipos de amor: el cariño, donde prevalece la intimidad, el encaprichamiento, donde se prioriza la pasión, el amor vacío donde sólo hay compromiso, el amor romántico que combina la pasión y la intimidad, el amor de compañía que conjuga intimidad y compromiso, el amor fatuo donde sólo hay pasión y compromiso y finalmente el amor consumado que combina los tres factores: intimidad, pasión y compromiso.