Sociedad

Encontraron muerto al argentino que estaba desaparecido en Río de Janeiro

Se trata de Alejandro Ainsworth, de 54 años, quien era buscado intensamente desde el domingo. Su familia denunció que se trató de un secuestro. Detectaron movimientos sospechosos en su cuenta bancaria.

11/09/2025 | 15:48Redacción Cadena 3

FOTO: Alejandro Ainsworth tenía 54 años.

El turista argentino de 54 años que estaba desaparecido en la ciudad brasileña de Río de Janeiro fue encontrado muerto este jueves, según informó su hijo a la agencia Noticias ArgentinasAlejandro Ainsworth fue visto por última vez con vida al salir de su hospedaje en Copacabana.

El argentino era intensamente buscado desde el domingo. Desde entonces se registraron movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias, por lo que, sus hijos viajaron a Brasil para participar de la búsqueda en Río de Janeiro.

Ante esta situación, uno de sus hijos llamado Alan, manifestó: "Entiendo que es un secuestro, porque a las 2 del lunes empiezan a haber movimientos, cambios de contraseña, transacciones, y a las 7 hay una foto que se saca con el celular que después se sube a Google Fotos".

"Se ve que es en una zona baja, un auto abandonado y demás, después ese mismo lunes se pide un préstamo y el martes se vuelve a pedir otro. Finalmente, la última conexión del celular fue el martes a las 9 de la noche. Entonces, eso me daría a entender que él está secuestrado y están usando su cara, porque es la única que precisaban, su validación por cara, para poder concretar algunos movimientos", indicó.

"Desde el lunes a las 10 de la mañana estamos con mi hermano en Río. La policía de turistas está en investigación y el consulado argentino notificó a todas las autoridades para iniciar la búsqueda. Los hospitales públicos informaron que no recibieron a nadie con características similares", había explicado Alan.

De acuerdo con la denuncia de su familia, durante la madrugada del lunes comenzaron a registrarse movimientos inusuales en sus cuentas bancarias, que incluyeron préstamos, transferencias y cambios de contraseñas.

También, se detectó una fotografía tomada a las 7 de la mañana en un lugar desconocido, posiblemente sin que él se diera cuenta.

Los movimientos financieros se extendieron durante todo el lunes hasta que las operaciones quedaron bloqueadas. Según sus allegados, el teléfono celular de Ainsworth estuvo activo hasta las 21 de ese mismo día, aunque no se pudo establecer su ubicación.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con el argentino?
Fue secuestrado en Brasil el 7 de septiembre.

¿Quién es la persona involucrada?
El argentino desaparecido se llama Alejandro Ainsworth.

¿Cuándo fue reportado el secuestro?
El secuestro se reportó el domingo 7 de septiembre.

¿Dónde se produjo el secuestro?
En Copacabana, Río de Janeiro, Brasil.

¿Por qué son sospechosos los movimientos bancarios?
Se registraron cambios de contraseña y préstamos inusuales después del secuestro.

[Fuente: Noticias Argentinas]

