Murió Ezequiel Chirino, padre del subteniente muerto en un ritual de iniciación
Se encontraba grave tras un accidente de auto en la ruta 8.
09/09/2025 | 10:05Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
FOTO: Ezequiel y Matías Chirino.
Otra tragedia golpea a la familia Chirino de Holmberg. Ezequiel Chirino murió a causa de las heridas sufridas en un accidente automovilístico en ruta 8. La colisión en cadena ocurrió el pasado 11 de agosto.
Ezequiel era el padre del subteniente Matías Chirino, quien murió a los 22 años en el regimiento monte 3 de Paso de los Libres, víctima de un ritual de iniciación. Este hecho, ocurrido en junio de 2022, llevó a que ocho oficiales del Ejército recibieran diferentes condenas.
La lucha de Ezequiel por justicia por la muerte de su hijo fue incansable. En sus últimos momentos, continuó con el mismo espíritu de lucha que caracterizó su vida. El dolor de esta familia, marcada por pérdidas trágicas, resuena en la comunidad de Río Cuarto.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Ezequiel Chirino?
Murió a causa de las heridas sufridas en un accidente automovilístico en ruta 8.
¿Quién es Matías Chirino?
Es el hijo de Ezequiel, quien murió a los 22 años en un ritual de iniciación en el regimiento monte 3 de Paso de los Libres.
¿Cuándo ocurrió el accidente de Ezequiel?
El accidente ocurrió el pasado 11 de agosto.
¿Qué pasó con los oficiales del Ejército?
Ocho oficiales del Ejército recibieron diferentes condenas por la muerte de Matías Chirino.
¿Cómo resuena el dolor de la familia en la comunidad?
El dolor de la familia Chirino, marcada por pérdidas trágicas, resuena en la comunidad de Río Cuarto.