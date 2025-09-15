Duplican recompensa por datos de homicidas tras detener a buscado narco

Días después de dar con el tercer nombre de la lista de "más buscados" en un departamento de barrio Martin, desde el gobierno de la provincia de Santa Fe anunciaron el incremento de 8 a 16 millones de pesos el monto disponible para quienes brinden información certera que permita identificar o localizar a los autores de homicidios sin resolver cometidos desde 2014. La medida tiene como objetivo central quebrar los pactos de silencio y acelerar los tiempos de la justicia.

Cualquier persona que posea información relevante sobre estos casos puede colaborar de manera anónima y, si los datos aportados son válidos y comprobados, acceder al cobro de la recompensa. El programa garantiza la absoluta reserva de la identidad del denunciante, antes, durante y después de cualquier proceso judicial o de investigación.

Este incremento se enmarca en una política de seguridad más amplia que combina la inteligencia criminal con la participación ciudadana. Paralelamente a la espera de datos, las fuerzas de seguridad intensifican el trabajo de pesquisa. Un ejemplo reciente citado por las autoridades es la captura de Waldo Bilbao, uno de los delincuentes más buscados de la provincia, detenido el viernes pasado en Rosario mediante un operativo basado en tareas de inteligencia y no a través de datos para recompensa.

Bilbao, vinculado al narcotráfico, se encontraba en el tercer puesto de la lista de más buscados. Su captura fue realizada por la Unidad de Acciones Especiales de la Provincia con apoyo de otras fuerzas especiales. Asimismo, se recordó la reciente aprehensión de otros prófugos de alta peligrosidad, como Sebastián “Dibu” Gómez, organizador de un homicidio para una banda narco, detenido hace algunas semanas en la provincia de Buenos Aires.

Desde junio de 2024, y en base a las herramientas legales aprobadas el año pasado, la provincia reporta la captura de varios fugitivos buscados, incluyendo a Mauricio Laferrara, Lisandro “Limón” Contreras, Jonatan Riquelme, Mauri Ayala, Mirko Yedro y Pablo Raynaud.

El programa de recompensas se presenta como una herramienta concreta para la persecución penal de delitos complejos, apuntando a favorecer la colaboración ciudadana y terminar con la impunidad, especialmente en casos vinculados al crimen organizado.