Detuvieron en Rosario a uno de los delincuentes más buscados de Santa Fe

Waldo Alexis Bilbao, sindicado como uno de los diez delincuentes más buscados de la provincia de Santa Fe, fue detenido este viernes por la noche en Colón al 1200, ciudad de Rosario. Su captura fue realizada por la Unidad de Acciones Especiales de la provincia, en coordinación con las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), tras una investigación llevada adelante por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope).

Figuraba tercero en el listado de prófugos de alto perfil elaborado por el Bloque de Búsqueda y Captura de Alto Perfil y tenía una recompensa vigente de 50 millones de pesos por información que facilitara su localización. Fue detenido en un domicilio particular.

El nombre de Bilbao había sido incluido en el listado por estar vinculado a causas por narcotráfico en el marco de la ley 23.737. Su hermano, Brian Walter Bilbao, también integra el mismo listado con una recompensa igual. Habría sido el encargado de manejar parte del dinero obtenido del narcotráfico para lavarlo en distintas actividades, de acuerdo a la investigación federal.

Según se informó oficialmente, el pago de recompensas se realiza en efectivo, con estricta reserva de identidad y certificación notarial, tanto por datos que lleven a la detención del prófugo como por aquellos que permitan confirmar su fallecimiento.

La ciudadanía puede aportar información de manera anónima a través del 911 o llamando al 0800-444-3583. Las autoridades recomiendan no intentar realizar detenciones por cuenta propia.

Lista completa

Además de Waldo Bilbao, la nómina de prófugos difundida por las autoridades incluye a:

Matías Ignacio Gazzani (narcotráfico y asociación ilícita) – $60.000.000

Brian Walter Bilbao (narcotráfico) – $40.000.000

Vicente Matías Pignata (narcotráfico) – $35.000.000

Gerardo Sebastián Gómez (homicidio y asociación ilícita) – $35.000.000

Jesús Maximiliano Eusebio (asociación ilícita) – $30.000.000

Facundo Nicolás Aguirre (homicidio) – $30.000.000

Fernando Sebastián Vázquez (homicidio) – $25.000.000

Alexis Emanuel Mendoza (amenazas calificadas) – $25.000.000

Ramiro Gastón Escalante (asociación ilícita) – $20.000.000

Con esta detención, ya son tres los integrantes de esta lista capturados en el último mes.