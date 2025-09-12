En vivo

Sociedad

Robaron ambulancia y terminaron en una pileta: persecución, tiros y detenidos

La sustracción del vehículo ocurrió en Rosario, pero el desenlace se dio en una vivienda de la localidad vecina de Funes. En la nota, el video de la intensa secuencia policial que acabó con una oficial herida y dos presos.

12/09/2025 | 06:52Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: La ambulancia robada incrustada en una pileta en Funes.

Un hombre de 31 años sufrió el robo de su utilitario Renault Kangoo en avenida Arijón al 2700. Los delincuentes –de 31 y 32 años- escaparon y tras una persecución policial, el vehículo acabó caído en una pileta del barrio Cantegril de la vecina localidad de Funes.

El utilitario pertenece a una empresa que presta servicios médicos. Fue robado a punta de pistola antes de la medianoche del viernes, cuando se desató la persecución policial.

Los patrulleros siguieron a los delincuentes a bordo del utilitario hasta que éstos perdieron el control y acabaron incrustados en la pileta de una casa.

Una vez allí, en un forcejeo, una oficial de la Policía resultó herida de bala. Por el disparo debió ser trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). Los dos delincuentes fueron detenidos.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Un hombre sufrió el robo de su utilitario Renault Kangoo durante una persecución policial en Funes.

¿Quiénes están involucrados? Un hombre de 31 años fue la víctima, mientras que los delincuentes tienen 31 y 32 años.

¿Cuándo ocurrió? El robo se produjo antes de la medianoche del viernes.

¿Dónde tuvo lugar? En avenida Arijón al 2700 y culminó en una pileta en el barrio Cantegril, Funes.

¿Cómo terminó la situación? Los delincuentes perdieron el control del vehículo y se incrustaron en una pileta; uno de ellos hirió a una oficial de la Policía.

¿Por qué es relevante? La persecución y el robo resaltan la problemática de la inseguridad en la zona.

