FOTO: Detienen a Waldo Bilbao, uno de los narcotraficantes más buscados de Santa Fe

Waldo Bilbao, uno de los prófugos más buscados por la provincia de Santa Fe, fue capturado este viernes por la noche en un domicilio de la ciudad de Rosario. El hombre, de 45 años, era buscado intensamente por la justicia federal y formaba parte de una lista de delincuentes con pedido de captura de alto perfil.

La detención de Bilbao, por quien se ofrecía una recompensa de $50 millones, se produjo en una vivienda ubicada en la calle Colón al 1200. El operativo estuvo a cargo de la Unidad de Acciones Especiales de la Provincia de Santa Fe y personal de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía.

Según la información oficial, al momento del allanamiento, el prófugo intentó esconderse en un espacio reducido dentro del domicilio, pero fue rápidamente reducido por las fuerzas de seguridad. La captura fue el resultado de una minuciosa investigación llevada a cabo a partir de una causa del Juzgado Federal N.º 3 de PROCUNAR.

De acuerdo con la investigación federal, Waldo Bilbao era un eslabón clave en una organización criminal liderada por su hermano, Brian Bilbao, quien continúa prófugo. Se le atribuye la responsabilidad de manejar y lavar el dinero proveniente del narcotráfico a través de diversas actividades.