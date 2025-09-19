FOTO: Detuvieron a un hombre que circulaba en un auto robado sobre la avenida General Paz

Efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron a un hombre que intentó escapar en un vehículo por robo agravado tras una persecución por la avenida General Paz.

La detención fue posible gracias al sistema de control de la Policía de la Ciudad, que identifica a cada uno de los vehículos que utilizan las 78 entradas y salidas a lo largo de la Av. General Paz y los puentes sobre el Riachuelo.

El hecho comenzó cuando personal policial, alertado por el sistema lector de patentes, ordenó detener la marcha de un rodado Volkswagen Suran gris con patente adulterada. En ese momento, el conductor hizo caso omiso y se inició una persecución.

Al intentar interceptarlo en la colectora de la avenida General Paz, a la altura de Echeandía sentido Río de la Plata, el vehículo en fuga colisionó con un móvil policial perteneciente a la Comisaría Vecinal 8A.

Posteriormente, tras verificar el rodado se constató que los grabados de cristales, chasis y motor correspondían a un vehículo con pedido de secuestro por robo agravado.

Asimismo, en el interior se hallaron más de 100 mil pesos, un celular Samsung y una llave de otro vehículo.

Luego, personal policial se dirigió a Saladillo al 5000, donde se halló un Peugeot con dominio adulterado y documentación irregular, que también fue secuestrado.

El Anillo Digital permite controlar más de tres millones de autos diariamente, utilizando para tal fin 74 pórticos con 814 lectoras de patentes distribuidos en los ingresos y egresos y en los puntos neurálgicos de la Ciudad, incluyendo las principales avenidas.

Además, este sistema dispone de dos centros de monitoreo (el Centro de Monitoreo Sur/ La Noria y el Centro de Monitoreo Norte/ Balbín).

Allí comparten jurisdicción la Policía de la Ciudad y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, para prevenir el delito en ambas jurisdicciones.

Finalmente, el magistrado interviniente dispuso la detención del conductor involucrado por Encubrimiento y Resistencia a la Autoridad, además del secuestro y pericia de ambos vehículos y de los documentos hallados.