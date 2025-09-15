En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Argentina

En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Desalojan hotel en Constitución que funcionaba como prostíbulo y búnker de droga

El lugar estaba usurpado desde la pandemia. Se clausuró tras denuncias por narcomenudeo y prostitución.

15/09/2025 | 22:11Redacción Cadena 3

FOTO: Desalojan un hotel en Constitución que funcionaba como prostíbulo y búnker de drogas

Un hotel que funcionaba como búnker de drogas y prostíbulo fue desalojado en el barrio porteño de Constitución.

Fuentes oficiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que efectivos de la Policía de la Ciudad y el Ministerio Público Fiscal de la Capital Federal realizaron el operativo en el inmueble ubicado sobre la calle Brasil 1363/65 luego de diversas denuncias por hechos de narcomenudeo y prostitución.

El hotel “Sol y Luna” se encontraba usurpado desde la pandemia del coronavirus y esta mañana fue clausurado, al tiempo que en el procedimiento trabajó personal de la Red de Atención, Espacio Público y la Dirección de Emergencias.

Ya son 430 los desalojos llevados a cabo en la Ciudad de Buenos Aires en menos de dos años.

En este contexto, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, señaló en su cuenta de la red social X que “el orden y la propiedad privada no se negocian”.

“Los bienes de los porteños son sagrados, se protegen y se respetan, como manda nuestra Constitución. Se terminó la joda para los vivos que usurpan y hacen lo que quieren sin consecuencias”, agregó Macri.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Desalojaron un hotel en Constitución que funcionaba como prostíbulo y búnker de drogas.

¿Quién realizó el operativo? Efectivos de la Policía de la Ciudad y el Ministerio Público Fiscal de la Capital Federal.

¿Cuándo fue el desalojo? El desalojo se llevó a cabo esta mañana.

¿Dónde se ubicaba el hotel? El hotel “Sol y Luna” estaba en la calle Brasil 1363/65 en Constitución.

¿Cuántos desalojos se han realizado en Buenos Aires? Se han llevado a cabo 430 desalojos en la Ciudad de Buenos Aires en menos de dos años.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho