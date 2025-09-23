Daniela Celis se mostró preocupada por la salud de Thiago Medina

Daniela Celis utilizó sus redes sociales para informar sobre la salud de Thiago Medina, quien continúa internado tras sufrir un accidente en moto hace algunos días.

En una historia de Instagram, Daniela compartió detalles sobre el estado de salud de su expareja. "Thiago hoy se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica. Sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión. Se resolvió la atelectasia con kinesio-terapia. El pronóstico es reservado", escribió.

Además, Daniela transmitió un mensaje que reflejó la preocupación familiar. "Pedimos más que nunca fuerzas y seguir orando por él", indicó, mientras esperaban una evolución favorable en la recuperación de Thiago.

La expareja de Thiago también explicó que los médicos habían detectado atelectasia, una complicación pulmonar que requiere un seguimiento constante. "Al día de hoy Thiago continúa sin requerimientos de drogas para mantener su presión. Continúa con respirador, sedado, en terapia intensiva, sigue con antibióticos", comunicó en otra historia.

En su actualización, agregó: "Se presentó un tapón de moco, atelectasia que está siendo tratado con kinesiología". Aclaró que el foco estaba en los pulmones y enfatizó: "Necesitamos que sanen". Para finalizar, pidió oración para obtener un mejor diagnóstico y esperaban evolución.