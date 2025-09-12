Crimen de Julián Dobra: lograron abrir el celular y hay un nuevo detenido

FOTO: Crimen de Julián Dobra: lograron abrir el celular de la víctima y hay un nuevo detenido

El celular de Julián Dobra, el hombre que fue hallado asesinado en abril de este año en General Roca, pudo ser abierto en Viedma y en las últimas horas se concretó una nueva detención, por lo que ya son siete los arrestados en la causa.

En el marco de la investigación por el homicidio de Dobra, este jueves la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) de la Procuración General pudo abrir en Viedma el teléfono perteneciente a la víctima. Ahora, los peritos se encuentran abocados a la extracción forense de la información.

A la par de esta buena noticia, la Fiscalía comunicó que se logró la detención de un joven, de 18 años, y que espera que en las próximas horas se formulen los cargos en su contra.

“La tecnología con la que cuenta el Ministerio Público de Río Negro permitió tanto la detención de este séptimo imputado como la incorporación de nueva evidencia que podría resultar fundamental para fortalecer los indicios que ya sostienen las acusaciones”, señala el escrito del MPF provincial.

En este sentido, señalaron que la nueva prueba está relacionada al registro de mensajes y llamadas telefónicas efectuadas por Dobra, especialmente en los días previos a su muerte.

La apertura del móvil se concretó gracias a una actualización lanzada esta semana para el software Cellebrite Inseyets Pro UFED, con el que cuenta la Procuración General en sus laboratorios de investigación científica.

“El aparato hoy formaba parte de los 39 dispositivos secuestrados en diversas medidas. Hasta ahora, uno de los pocos celulares que no había podido desbloquearse por incompatibilidad de la herramienta era el de la víctima. Con esta diligencia se dejó sin efecto el trámite de envío del equipo a un laboratorio de Brasil de la empresa Cellebrite”, explicaron.

Si bien en la investigación se habían reconstruido algunas de las últimas comunicaciones de Dobra a partir de la información obtenida de los otros teléfonos secuestrados a imputados y amigos, el acceso a los datos de su propio celular “constituirá evidencia de suma importancia, ya que permitirá establecer con quién y en qué términos se comunicó la víctima, en especial durante los días previos a su fallecimiento”.

En cuanto a la individualización del séptimo detenido, el proceso estuvo vinculado con el análisis de los móviles de dos de los imputados menores. En ellos se hallaron imágenes correspondientes a horarios en los que, según la Fiscalía, Julián ya había desaparecido.

Frente a estas pruebas, este jueves por la mañana se realizaron dos allanamientos en viviendas particulares del barrio Quinta 25, que posibilitaron la detención del joven.