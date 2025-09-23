Crimen de Bastian: alegatos y veredicto del juicio en Avellaneda

El juicio por jurados por el crimen de Bastian Escalante, caso ocurrido en julio de 2024 en Wilde, llegó a su fin este miércoles con la lectura de alegatos de las partes y el veredicto. Previo a esta instancia se esperaba que declaren dos profesionales y Johana, la mamá del pequeño.

Este miércoles se esperaba que, en el Tribunal Criminal N°4 de Avellaneda, el efectivo de la bonaerense Juan Alberto García Tonzo, acusado del delito de homicidio simple con dolo eventual, escuchara las últimas palabras en el debate en su contra. La jornada terminaría con la resolución del jurado popular de culpabilidad o inocencia.

En este marco, fuentes del caso le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que antes del conocimiento del veredicto, darían testimonio un perito balístico, otro especialista en municiones y Johana. A su vez, García Tonzo tiene la posibilidad de declarar.

“Después son los alegatos de las partes y luego se conoce el veredicto del jurado”, señalaron y explicaron que el monto de la pena, si es que el agente policial es hallado culpable del crimen de Bastian, se sabrá en los próximos días en la audiencia de cesura.

Existe la posibilidad que la querella, a cargo del abogado Matías Morla, solicite que García Tonzo sea condenado a prisión perpetua por homicidio agravado por el uso de arma y por haber sido cometido por un integrante de una fuerza de seguridad.

Respecto a la jornada de este martes, detallaron a NA que declararon testigos presenciales, entre ellos, el dueño de un kiosco que está enfrente de donde ocurrió el asesinato. Además, hablaron peritos y un forense, quienes detallaron la parte técnica del caso.

Entre los especialistas estuvieron Carlos Rafael Giménez, licenciado en criminalística de la Prefectura Naval; Roberto José Mirabile, médico legista de la PFA, cirujano y especialista en flebolinfología; Patricio Leyenda, perito criminólogo de la PFA; y Natalia Almirón, policía y perito química de la PFA.

“Todos los testigos consideran lo mismo, que no vieron armas de parte de los delincuentes y que escucharon al menos 12 detonaciones”, indicaron.

Sumado a esta descripción, señalaron que “la visibilidad era óptima, con lo cual el agente no puede decir que no vio a Bastian y a su mamá”.

“Se generó mucho conflicto con el tema de los videos, porque la defensa de García Tonzo pidió que no se los pasen para que no se conmueva el jurado, con lo cual se decidió no mostrar ese archivo, pero sí el resto”, concluyeron.