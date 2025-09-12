En vivo

Sociedad

Córdoba: un adolescente de 13 años falleció mientras practicaba fútbol

La tragedia ocurrió en el Club Atlético San Lorenzo del barrio Las Flores.

12/09/2025 | 14:50Redacción Cadena 3

FOTO: Córdoba: un adolescente de 13 años falleció mientras practicaba fútbol

Un adolescente de 13 años murió al descompensarse mientras practicaba fútbol en la ciudad de Córdoba.

La víctima sufrió un episodio de muerte súbita cuando se encontraba en el club San Lorenzo de la Avenida Concejal Felipe Belardinelli al 3700, en el barrio Las Flores, conforme a la información de Cadena 3.

Las autoridades concurrieron de inmediato a la entidad deportiva y descubrieron que un docente le realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito.

El damnificado fue derivado de emergencia al Hospital de Niños luego de que la Policía llevara a cabo un cordón sanitario.

El personal de salud constató el fallecimiento del adolescente y la triste noticia generó conmoción en la comunidad.

La muerte súbita es un evento inesperado y potencialmente mortal que puede ocurrir en cualquier momento y lugar.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un adolescente de 13 años falleció mientras practicaba fútbol.

¿Dónde sucedió? En el Club Atlético San Lorenzo, en barrio Las Flores, Córdoba.

¿Cuándo sucedió? El acontecimiento tuvo lugar recientemente, aunque no se especificó la fecha exacta.

¿Qué hicieron las autoridades? Realizaron maniobras de reanimación y se trasladó al joven al Hospital de Niños.

¿Cuál es la problemática asociada? La muerte súbita es un evento que afecta aproximadamente a 40.000 personas anualmente en Argentina.

[Fuente: Noticias Argentinas]

