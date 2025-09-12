Córdoba: un adolescente de 13 años falleció mientras practicaba fútbol
La tragedia ocurrió en el Club Atlético San Lorenzo del barrio Las Flores.
12/09/2025 | 14:52
Un adolescente de 13 años murió al descompensarse mientras practicaba fútbol en la ciudad de Córdoba.
La víctima sufrió un episodio de muerte súbita cuando se encontraba en el club San Lorenzo de la Avenida Concejal Felipe Belardinelli al 3700, en el barrio Las Flores, conforme a la información de Cadena 3.
Las autoridades concurrieron de inmediato a la entidad deportiva y descubrieron que un docente le realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito.
El damnificado fue derivado de emergencia al Hospital de Niños luego de que la Policía llevara a cabo un cordón sanitario.
El personal de salud constató el fallecimiento del adolescente y la triste noticia generó conmoción en la comunidad.
La muerte súbita es un evento inesperado y potencialmente mortal que puede ocurrir en cualquier momento y lugar.
