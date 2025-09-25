En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Conflicto en los trenes: reunión en la secretaría de Trabajo

El titular de La Fraternidad, Omar Maturano, fue convocado para buscar una solución a la protesta de los maquinistas.

25/09/2025 | 11:18Redacción Cadena 3

FOTO: Conflicto en los trenes: reunión en la secretaría de Trabajo

El secretario general de La Fraternidad (maquinistas de trenes), Omar Maturano, se encontró reunido esta mañana en la Secretaría de Trabajo para intentar solucionar el conflicto salarial por el cual las formaciones circularon a un máximo de 30 kilómetros por hora desde ayer, miércoles, causando demoras y cancelaciones a alrededor de un millón de pasajeros.

La protesta comenzó ayer en las líneas Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur, siendo que esta mañana se plegaron también los conductores de locomotoras de la línea Roca, afirmaron fuentes gremiales.

Desde la empresa Trenes Argentinos se calificó la situación como una "medida de fuerza", mientras que desde el sector gremial se aseguró que se trata de un máximo de velocidad de las formaciones, la mitad de la que utilizan en días normales, debido al mal estado de las vías.

El origen de la protesta se encontró en la falta de avances en las negociaciones paritarias y en una serie de reclamos que, según los trabajadores, no habían recibido respuesta en los últimos meses.

La Fraternidad había denunciado la ausencia de una propuesta superadora en las discusiones salariales y señaló deficiencias en el servicio de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), que cubre a los trabajadores ferroviarios, a la que calificaron de “deplorable e insuficiente”.

Lectura rápida

¿Quién se reunió en la Secretaría de Trabajo? El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano.

¿Qué ocurrió con los trenes? Las formaciones circularon a un máximo de 30 kilómetros por hora, causando demoras y cancelaciones.

¿Cuándo comenzó la protesta? La protesta comenzó ayer, miércoles 24 de septiembre de 2025.

¿Dónde se desarrollaron las manifestaciones? En las líneas Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza, Belgrano Sur y línea Roca.

¿Por qué se realizó la protesta? La falta de avances en las negociaciones paritarias y la ausencia de respuestas a los reclamos de los trabajadores.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho