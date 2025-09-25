FOTO: Conflicto en los trenes: reunión en la secretaría de Trabajo

El secretario general de La Fraternidad (maquinistas de trenes), Omar Maturano, se encontró reunido esta mañana en la Secretaría de Trabajo para intentar solucionar el conflicto salarial por el cual las formaciones circularon a un máximo de 30 kilómetros por hora desde ayer, miércoles, causando demoras y cancelaciones a alrededor de un millón de pasajeros.

La protesta comenzó ayer en las líneas Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur, siendo que esta mañana se plegaron también los conductores de locomotoras de la línea Roca, afirmaron fuentes gremiales.

Desde la empresa Trenes Argentinos se calificó la situación como una "medida de fuerza", mientras que desde el sector gremial se aseguró que se trata de un máximo de velocidad de las formaciones, la mitad de la que utilizan en días normales, debido al mal estado de las vías.

El origen de la protesta se encontró en la falta de avances en las negociaciones paritarias y en una serie de reclamos que, según los trabajadores, no habían recibido respuesta en los últimos meses.

La Fraternidad había denunciado la ausencia de una propuesta superadora en las discusiones salariales y señaló deficiencias en el servicio de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), que cubre a los trabajadores ferroviarios, a la que calificaron de “deplorable e insuficiente”.