En vivo

La Cadena del Gol

Godoy Cruz vs. Instituto

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Rosario Central vs. Talleres

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Central vs. Talleres

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Colón vs. Dep. Morón

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Godoy Cruz vs. Instituto

Mendoza

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

@rrobados

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Cerraron un consultorio odontológico ilegal en el Barrio 31: tercera clínica clausurada

El operativo fue encabezado por la División Investigaciones Especiales en una vivienda.

21/09/2025 | 15:53Redacción Cadena 3

FOTO: Cerraron un consultorio odontológico ilegal en el Barrio 31: tercera clínica clausurada

La Policía de la Ciudad clausuró un consultorio médico y odontológico clandestino en el Barrio 31, donde secuestró más de 300 cajas de medicamentos —101 de ellas vencidas—, sellos médicos, fichas de pacientes, equipos odontológicos y un aparato de rayos X. Es la tercera clínica ilegal desarticulada en el mismo barrio.

El operativo fue encabezado por la División Investigaciones Especiales en una vivienda de la calle Alpaca al 500, donde se comprobó la atención irregular de pacientes.

Allí se identificó a un médico argentino de 42 años, una odontóloga boliviana de 41 y una recepcionista paraguaya de 31.

Personal del Ministerio de Salud de la Nación confirmó la falta de habilitación del centro, mientras que la Agencia Gubernamental de Control (AGC) labró un acta contravencional por violación de clausura.

El lugar contaba con tres consultorios equipados, instrumental de esterilización y documentación que acreditaba la actividad.

Durante la diligencia, primero fue hallada la recepcionista, pero luego llegaron los dos profesionales, quienes presentaron matrículas digitales.

La investigación se vincula con allanamientos previos realizados en julio de 2024 y julio de 2025, cuando se clausuraron otros centros ilegales en la zona, incluso uno que atendía heridos de bala.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°15, a cargo del Dr. Tropea y con la Secretaría de la Dra. Marcela López, ordenó el secuestro de todo el material y notificó a los tres imputados por violación de clausura y desobediencia.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el Barrio 31? Se clausuró un consultorio médico y odontológico clandestino.

¿Quiénes fueron identificados? Un médico argentino de 42, una odontóloga boliviana de 41 y una recepcionista paraguaya de 31.

¿Cuándo se realizó el operativo? El operativo tuvo lugar el 21 de septiembre de 2025.

¿Dónde se llevó a cabo? En una vivienda de la calle Alpaca al 500, Barrio 31.

¿Por qué se clausuró el consultorio? Por falta de habilitación y atención irregular de pacientes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho