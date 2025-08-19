Cayó un ascensor desde un quinto piso y una mujer fue rescatada con lesiones
El hecho ocurrió este martes en un edificio ubicado en la avenida 38 de La Plata.
19/08/2025 | 20:40Redacción Cadena 3
FOTO: Cayó un ascensor en La Plata: una herida. (Foto:El Día de La Plata)
Un ascensor cayó desde un quinto piso en un edificio de La Plata y una mujer fue rescatada del mismo con lesiones.
El duro suceso ocurrió este martes en un edificio ubicado en la avenida 38, entre las calles 12 y 13 en la ciudad de las diagonales.
El ascensor cayó desde el quinto piso y quedó trabado en el primero, lo que provocó momentos de tensión y un amplio operativo de emergencia.
Un llamado al 911 activó el protocolo de emergencia, movilizando rápidamente a personal de la Comisaría Segunda de La Plata que acudió a lo sucedido.
Para el rescate, llevado a cabo por Bomberos y equipos de Riesgos Especiales, se utilizaron herramientas específicas para lograr entrar al ascensor y liberar a la mujer.
La mujer, que permaneció consciente durante todo el hecho, presentaba lesiones y recibió asistencia médica en el lugar por parte de una ambulancia.
Las autoridades investigan el motivo por el cual el ascensor cayó desde esa altura.
