Cayó un ascensor desde un quinto piso y una mujer fue rescatada con lesiones

FOTO: Cayó un ascensor en La Plata: una herida. (Foto:El Día de La Plata)

Un ascensor cayó desde un quinto piso en un edificio de La Plata y una mujer fue rescatada del mismo con lesiones.

El duro suceso ocurrió este martes en un edificio ubicado en la avenida 38, entre las calles 12 y 13 en la ciudad de las diagonales.

El ascensor cayó desde el quinto piso y quedó trabado en el primero, lo que provocó momentos de tensión y un amplio operativo de emergencia.

Un llamado al 911 activó el protocolo de emergencia, movilizando rápidamente a personal de la Comisaría Segunda de La Plata que acudió a lo sucedido.

Para el rescate, llevado a cabo por Bomberos y equipos de Riesgos Especiales, se utilizaron herramientas específicas para lograr entrar al ascensor y liberar a la mujer.

La mujer, que permaneció consciente durante todo el hecho, presentaba lesiones y recibió asistencia médica en el lugar por parte de una ambulancia.

Las autoridades investigan el motivo por el cual el ascensor cayó desde esa altura.