En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Cayó un ascensor desde un quinto piso y una mujer fue rescatada con lesiones

El hecho ocurrió este martes en un edificio ubicado en la avenida 38 de La Plata. 

19/08/2025 | 20:40Redacción Cadena 3

FOTO: Cayó un ascensor en La Plata: una herida. (Foto:El Día de La Plata)

Un ascensor cayó desde un quinto piso en un edificio de La Plata y una mujer fue rescatada del mismo con lesiones.

El duro suceso ocurrió este martes en un edificio ubicado en la avenida 38, entre las calles 12 y 13 en la ciudad de las diagonales.

El ascensor cayó desde el quinto piso y quedó trabado en el primero, lo que provocó momentos de tensión y un amplio operativo de emergencia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Un llamado al 911 activó el protocolo de emergencia, movilizando rápidamente a personal de la Comisaría Segunda de La Plata que acudió a lo sucedido.

Para el rescate, llevado a cabo por Bomberos y equipos de Riesgos Especiales, se utilizaron herramientas específicas para lograr entrar al ascensor y liberar a la mujer.

La mujer, que permaneció consciente durante todo el hecho, presentaba lesiones y recibió asistencia médica en el lugar por parte de una ambulancia.

Las autoridades investigan el motivo por el cual el ascensor cayó desde esa altura.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en La Plata? Un ascensor cayó desde el quinto piso de un edificio.

¿Quién fue rescatada? Una mujer con lesiones fue rescatada del ascensor.

¿Cuándo sucedió el incidente? El suceso ocurrió el martes.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? En un edificio de la avenida 38, entre las calles 12 y 13 en La Plata.

¿Cómo se llevó a cabo el rescate? Bomberos y equipos de Riesgos Especiales utilizaron herramientas específicas para liberar a la mujer.

¿Por qué se investiga el incidente? Las autoridades investigan el motivo por el cual el ascensor cayó desde esa altura.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho