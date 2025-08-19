Mendoza: salieron a caminar y encontraron huesos humanos semienterrados

Un misterioso hallazgo se produjo este martes a metros de la Ruta Provincial 180, en Mendoza, cuando una pareja que había salido a caminar encontró restos humanos semienterrados.

El hecho se produjo alrededor de las 17 a unos 600 metros de la ruta, a la altura del kilómetro 16. Al hallar los restos, el hombre de 60 años alertó a las autoridades.

Cuando acudieron a la zona, los efectivos policiales junto a la fiscal pudieron ver lo que parecía ser parte de un cráneo, un fémur, un húmero y una costilla.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Después, llegó al lugar la Policía Científica y en un principio sospecharon que los restos eran humanos. Por este motivo, la zona quedó resguardada para la intervención de personal de Paleontología.

Cerca del lugar donde se encontraron los restos, se halló un celular sin tarjeta SIM ni la memoria por lo que intervino un equipo de antropólogos.

Se realizarán rastrillajes aéreos con drones y a pie, con el objetivo de comprobar si hay o no más hallazgos en la zona.