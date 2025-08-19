En vivo

Sociedad

Mendoza: salieron a caminar y encontraron huesos humanos semienterrados

El misterioso hallazgo de un cráneo y un fémur se dio a metros de la Ruta Provincial 180. 

19/08/2025 | 20:20Redacción Cadena 3

FOTO: La zona del rastrillaje en Mendoza. (Foto:El Chorrillero)

Un misterioso hallazgo se produjo este martes a metros de la Ruta Provincial 180, en Mendoza, cuando una pareja que había salido a caminar encontró restos humanos semienterrados.

El hecho se produjo alrededor de las 17 a unos 600 metros de la ruta, a la altura del kilómetro 16. Al hallar los restos, el hombre de 60 años alertó a las autoridades.

Cuando acudieron a la zona, los efectivos policiales junto a la fiscal pudieron ver lo que parecía ser parte de un cráneo, un fémur, un húmero y una costilla.

Después, llegó al lugar la Policía Científica y en un principio sospecharon que los restos eran humanos. Por este motivo, la zona quedó resguardada para la intervención de personal de Paleontología.

Cerca del lugar donde se encontraron los restos, se halló un celular sin tarjeta SIM ni la memoria por lo que intervino un equipo de antropólogos.

Se realizarán rastrillajes aéreos con drones y a pie, con el objetivo de comprobar si hay o no más hallazgos en la zona.

Lectura rápida

¿Qué se encontró en Mendoza? Restos humanos semienterrados fueron hallados por una pareja que caminaba cerca de la Ruta Provincial 180.

¿Quién alertó a las autoridades? Un hombre de 60 años que acompañaba a la pareja fue quien dio aviso a las autoridades.

¿Cuándo ocurrió el hallazgo? El hallazgo se produjo este martes alrededor de las 17.

¿Dónde se encontraron los restos? A unos 600 metros de la Ruta Provincial 180, a la altura del kilómetro 16.

¿Cómo se procederá tras el hallazgo? Se realizarán rastrillajes aéreos con drones y a pie para verificar si hay más hallazgos en la zona.

Sociedad

