Sociedad

Catorce años de cárcel por un crimen en medio de una pelea vecinal en Córdoba

Un hombre de 22 años fue hallado culpable de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y de amenazas calificadas.

19/09/2025 | 10:53Redacción Cadena 3

FOTO: Catorce años de cárcel por un crimen en medio de una pelea vecinal en Córdoba

La Cámara Quinta del Crimen de Córdoba condenó a Tomás David Romero, de 22 años, a 14 años de prisión por el asesinato de Ever Fabián González, de 26, ocurrido en julio de 2023 durante un violento enfrentamiento en el barrio General Urquiza.

El tribunal lo encontró responsable de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y de amenazas calificadas y, según el fallo, Romero disparó contra González dentro de un Chevrolet Corsa, mientras un testigo presenciaba la escena.

Este testimonio resultó decisivo en la causa, pese a que en un momento el testigo intentó retractarse, aparentemente influido por uno de los acusados.

En el mismo juicio también fueron enjuiciados Tobías Lautaro Romero, hermano del principal imputado, y su madre, Silvia Karina Romero. Tobías recibió una pena de un año y ocho meses de prisión condicional por amenazas, mientras que la mujer fue absuelta del cargo de amenaza simple.

Las audiencias estuvieron marcadas por incidentes: durante la apertura se produjeron choques entre allegados de los acusados y familiares de la víctima, que involucraron incluso al fiscal de Cámara Marcelo Fenoll y al abogado querellante Nicolás Díaz.

Por lo que, estos hechos llevaron al Ministerio Público Fiscal a denunciar intentos de amedrentamiento contra funcionarios y testigos.

De acuerdo con la investigación, González fue baleado en plena disputa barrial y permaneció seis días internado en el Hospital de Urgencias, donde finalmente murió a causa de las heridas.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Se condenó a Tomás David Romero por el asesinato de Ever Fabián González.

¿Quién fue condenado? Tomás David Romero, de 22 años, recibió una pena de 14 años de prisión.

¿Cuándo sucedió? El crimen ocurrió en julio de 2023.

¿Dónde tuvo lugar? En el barrio General Urquiza, Córdoba.

¿Por qué fue condenado? Por homicidio calificado por uso de arma de fuego y amenazas calificadas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

