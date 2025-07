Caso Neonatal: el defensor de la enfermera afirmó tener "muchas expectativas"

La Justicia realizó este miércoles la lectura de los fundamentos de la condena a prisión perpetua a la enfermera Brenda Agüero por provocar las muertes de cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, en la ciudad de Córdoba, y el defensor de la culpable, quien asistió a la audiencia, expresó: “Tengo muchas expectativas”.

Los argumentos se conocieron desde las 10:00 en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7° Nominación de la capital provincial.

El abogado de Agüero, Gustavo Nievas, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y manifestó “tener muchas expectativas” porque “quiere saber cómo van a hacer” los magistrados “para fundamentar una sentencia sin que existan pistas” que coincidan “con el estándar probatorio que exige la ley en este tipo de delitos”.

“El Código Penal demanda tener una certeza positiva más allá de toda duda razonable”, explicó el letrado, quien precisó que la prueba recolectada en el juicio por jurados populares, el cual concluyó el 18 de junio, “permite solamente absolver”.

Nievas consideró que los detalles del expediente no son suficientes “para construir un razonamiento lógico o fundado” que implique un veredicto condenatorio en contra de su clienta.

“Habrá muchos argumentos forzados para llevar la prueba a un determinado y no será al revés, analizar todo y arribar a una conclusión”, agregó.

En este contexto, el abogado citó el caso de la provincia de Buenos Aires, donde se requiere “una proporción absoluta de jueces” (unanimidad) para dictar una pena a prisión perpetua: “Acá (en Córdoba) no puede ser que cuatro jurados votaron por la inocencia de Brenda y hoy esté presa, es una situación arbitraria”.

Agüero, que se encuentra alojada en el Complejo Penitenciario de Bouwer, fue condenada a prisión perpetua por cinco homicidios agravados por ser cometidos con método insidioso reiterado y otros ocho en grado de tentativa.

Por su parte, el ex ministro de Salud provincial Diego Cardozo fue absuelto por el delito de encubrimiento por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario, aunque no contó con la mayoría de los votos del jurado popular.

La ex directora del nosocomio, Liliana Asís, y el ex subdirector de gestión administrativa, Alejandro Escudero Salama, fueron condenados a cinco años y cuatro meses; Marta Gómez -ex jefa de neonatología- recibió cinco años; Luisa Moralez -ex coordinadora del comité de seguridad del paciente- fue condenada a cinco años en suspenso y Pablo Carvajal -ex secretario de Salud- fue sentenciado a cuatro años en suspenso.

En tanto, resultaron absueltos la médica María Alejandra Luján, la enfermera Alicia Ariza y el exsecretario de Legales, Alejandro Gauto.

De acuerdo a la investigación, las muertes de los bebés fueron producidas mediante la inyección de potasio.