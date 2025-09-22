Balearon a un chofer de Didi para robarle la moto en el barrio Ludueña

FOTO: El chofer fue atacado a balazos por dos hombres (imagen archivo).

Un chofer de la aplicación Didi Motos fue baleado este domingo a las 20 en el barrio Ludueña por dos hombres que le robaron su moto marca Motomel.

El hecho ocurrió en Pasaje Húsares y Formosa, en el barrio Ludueña. De acuerdo a las primeras informaciones policiales, los delincuentes eran dos.

El chofer fue herido con un tiro en la rodilla. Lo atendieron médicos del SIES (Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias).