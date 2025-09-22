Balearon a un chofer de Didi para robarle la moto en el barrio Ludueña
Le dispararon en la pierna y se llevaron su Motomel. Ocurrió en Pasaje Húsares y Formosa. Lo atendieron médicos del SIES (Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias).
22/09/2025 | 08:06Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El chofer fue atacado a balazos por dos hombres (imagen archivo).
Un chofer de la aplicación Didi Motos fue baleado este domingo a las 20 en el barrio Ludueña por dos hombres que le robaron su moto marca Motomel.
El hecho ocurrió en Pasaje Húsares y Formosa, en el barrio Ludueña. De acuerdo a las primeras informaciones policiales, los delincuentes eran dos.
/Inicio Código Embebido/
Zona oeste. Un gendarme que trabajaba en Uber repelió un asalto y baleó a dos sospechosos
El intento de robo ocurrió en Cabín 9, al oeste de Rosario. Una mujer resultó gravemente herida y ambos quedaron detenidos.
/Fin Código Embebido/
El chofer fue herido con un tiro en la rodilla. Lo atendieron médicos del SIES (Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias).
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un chofer de Didi Motos fue baleado y le robaron su moto.
¿Quiénes están involucrados? El chofer y dos delincuentes no identificados.
¿Cuándo sucedió? El hecho ocurrió este domingo a las 20.
¿Dónde tuvo lugar? En Pasaje Húsares y Formosa, en el barrio Ludueña.
¿Cómo fue el ataque? El chofer fue herido en la rodilla y fue atendido por médicos del SIES.
¿Por qué sucedió? Los delincuentes intentaron robar la moto del chofer.