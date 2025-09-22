En vivo

Sociedad

Balearon a un chofer de Didi para robarle la moto en el barrio Ludueña

Le dispararon en la pierna y se llevaron su Motomel. Ocurrió en Pasaje Húsares y Formosa. Lo atendieron médicos del SIES (Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias).

22/09/2025 | 08:06Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El chofer fue atacado a balazos por dos hombres (imagen archivo).

Un chofer de la aplicación Didi Motos fue baleado este domingo a las 20 en el barrio Ludueña por dos hombres que le robaron su moto marca Motomel.

El hecho ocurrió en Pasaje Húsares y Formosa, en el barrio Ludueña. De acuerdo a las primeras informaciones policiales, los delincuentes eran dos.

El chofer fue herido con un tiro en la rodilla. Lo atendieron médicos del SIES (Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias).

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un chofer de Didi Motos fue baleado y le robaron su moto.

¿Quiénes están involucrados? El chofer y dos delincuentes no identificados.

¿Cuándo sucedió? El hecho ocurrió este domingo a las 20.

¿Dónde tuvo lugar? En Pasaje Húsares y Formosa, en el barrio Ludueña.

¿Cómo fue el ataque? El chofer fue herido en la rodilla y fue atendido por médicos del SIES.

¿Por qué sucedió? Los delincuentes intentaron robar la moto del chofer.

