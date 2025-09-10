Autoatentado: la falsa declaración y los mensajes que comprometen a Acosta

"La mina va a declarar que no fueron". "Con los pibes de NOB está todo bien". "Jamás harían algo semejante". Los mensajes de audio, redes sociales y posteos que exhibió en audiencia el fiscal Pablo Socca fueron valorados por la jueza Eleonora Verón para dictar la prisión preventiva por al menos seis meses para Norma Estela Acosta, de 48 años, conocida en Rosario por haber sido condenada por narcotráfico, los vínculos de su entorno con el mundo criminal, sus denuncias sobre diversas tramas y, en el último tiempo, por su rol como vocera de familiares de presos.

La mujer quedó imputada por haber organizado un autoatentado contra su propia casa en Pasaje Larguía al 3400, hecho ocurrido el 7 de mayo pasado, cuando varios disparos impactaron en el frente de la vivienda.

De acuerdo con la hipótesis y evidencia que presentó en audiencia oral y pública el fiscal Pablo Socca, Acosta planificó el ataque con la colaboración de Juan José “JJ” Gómez, barra brava con trayectoria en Rosario. En la audiencia se señaló que Gómez fue “ex integrante de la barra de Rosario Central y actual miembro de la barra de Newell’s Old Boys, al que llegó por intereses criminales”. La hipótesis de la Fiscalía es que Acosta buscó montar un falso atentado para presentarse como víctima de la policía provincial, en el marco de las denuncias públicas contra jefes de la Unidad Regional II, días después de un escándalo de corrupción policial.

La investigación determinó que Gómez contactó a Nahuel “Monta” Depetris, quien reclutó a dos jóvenes para ejecutar la balacera: Nicolás Robles y un menor de 17 años, I.N. Ambos llegaron en bicicleta y efectuaron al menos cinco disparos con un arma 9 mm contra el domicilio. Testigos y cámaras de seguridad confirmaron esta secuencia, que contrastó con la versión de Acosta: ella declaró haber visto a dos hombres adultos en un Volkswagen Voyage blanco, relato que el fiscal calificó de “burdo” y “groseramente falso”.

En ese sentido, la Fiscalía exhibió capturas de redes sociales donde Acosta intentó desvincular a los barras de Newell's de cualquier hecho. Lo hizo ante la noticia de la detención de "Monta" Depetris. "Nada tiene que ver con lo que se está investigando sobre mi intento de femicidio. Soy fanática de Central. Con los pibes del núcleo duro de NOB está todo bien y jamás harían algo semejante," escribió.

Asimismo, entre las pruebas reunidas se encuentran audios de WhatsApp que Acosta envió a su pareja la noche previa al hecho. En esos mensajes advertía que esperaba posibles disparos: “Si tiran tiros me voy a enterar, porque (mi hijo) va a estar acá conmigo en la pieza. Igual me lo traje por las dudas que lo hagan más tarde”. También aparecen conversaciones de Instagram y audios de voz de Gómez, en los que aseguraba que Acosta iba a declarar para despegar a los tiradores: “La mina va a declarar que no fueron… ya declaró que nada que ver”, decía en uno de los registros.

La imputación incluye los delitos de intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego y falso testimonio, ya que su declaración judicial intentó desviar la pesquisa y encubrir a los ejecutores. Para la Fiscalía, la evidencia reunida –testimonios, pericias, registros fílmicos y análisis de celulares– demuestra que Acosta no fue víctima sino instigadora del ataque.

En la audiencia, la defensa ejercida por el abogado César Ceragioli pidió su libertad y sostuvo: “Ella niega cualquier tipo de participación en la organización de este hecho. Tiene denuncias sobre corrupción policial y un enfrentamiento con el poder de turno”. No obstante, la jueza Verón consideró acreditados los riesgos procesales y resolvió la prisión preventiva efectiva.

La causa sigue adelante con los coimputados Gómez, Depetris, Robles y N., todos vinculados a la ejecución del ataque armado.