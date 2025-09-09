En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3 Rosario Notas

Abogado de Norma Acosta: "Está lejos de organizar cualquier actividad criminal"

César Ceragioli habló en Cadena 3 Rosario en la previa de la imputación de su defendida, que fue detenida bajo sospecha de instigar una balacera contra su propia casa.

09/09/2025 | 07:42Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Norma Acosta fue detenida en Rosario a principios de septiembre.

  1.

    Audio. Abogado de Norma Acosta: "Está lejos de organizar cualquier actividad criminal"

    Radioinforme 3 Rosario

    Episodios

Norma Acosta, detenida la semana pasada, será imputada este miércoles por la Justicia provincial en una audiencia ante la jueza Eleonora Verón. Acosta, conocida por su vinculación con el mundo criminal, es sospechosa de haber organizado un autoatentado en su propia casa, ocurrido en mayo pasado. El fiscal Pablo Socca sostuvo que Acosta instigó a un grupo de la barra de Newell's a realizar la balacera.

El abogado defensor de Acosta, César Ceragioli, afirmó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que su cliente "niega cualquier tipo de participación en la organización de este hecho" y se posiciona como "una víctima de una balacera a su casa". Según Ceragioli, Acosta ha denunciado públicamente temas de corrupción policial y vínculos con el narcotráfico, lo que podría haber motivado el ataque.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Acosta, quien ha trabajado en defensa de los derechos de menores y jóvenes, es hincha de Rosario Central. Su abogado destacó que "la señora Acosta toda la vida trabajó de una manera o de otra en ayuda de menores" y considera que es "muy lejos de organizar cualquier tipo de actividad criminal".

El fiscal Socca también señaló que Acosta tiene un vínculo espurio con la barra de Newell's, aunque Ceragioli consideró que "la señora Acosta es hincha fanática y reconocida de Rosario Central". La defensa solicitará la libertad de Acosta, argumentando que no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento probatorio. Acosta tiene antecedentes penales por narcotráfico, pero su abogado argumenta que su conducta actual demuestra una voluntad de someterse al proceso judicial. La audiencia imputativa se llevará a cabo este miércoles a las 14, donde se espera que el fiscal presente las pruebas que sustentan la imputación.

Entrevista de Hernán Funes.

Lectura rápida

¿Quién es Norma Acosta?
Es una mujer vinculada al mundo criminal, detenida por organizar un autoatentado en su casa.

¿Cuándo será la audiencia de imputación?
La audiencia se llevará a cabo este miércoles a las 14.

¿Dónde ocurrió el autoatentado?
El autoatentado ocurrió en la casa de Acosta, ubicada en Larguía al 3400, en Rosario.

¿Por qué se sospecha de Acosta?
Se sospecha que Acosta organizó el autoatentado y tiene vínculos con la barra de Newell's.

¿Cómo se defiende Acosta?
Su abogado, César Ceragioli, sostiene que es víctima de una balacera y niega su participación en el hecho.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho