Abogado de Norma Acosta: "Está lejos de organizar cualquier actividad criminal"

Norma Acosta, detenida la semana pasada, será imputada este miércoles por la Justicia provincial en una audiencia ante la jueza Eleonora Verón. Acosta, conocida por su vinculación con el mundo criminal, es sospechosa de haber organizado un autoatentado en su propia casa, ocurrido en mayo pasado. El fiscal Pablo Socca sostuvo que Acosta instigó a un grupo de la barra de Newell's a realizar la balacera.

El abogado defensor de Acosta, César Ceragioli, afirmó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que su cliente "niega cualquier tipo de participación en la organización de este hecho" y se posiciona como "una víctima de una balacera a su casa". Según Ceragioli, Acosta ha denunciado públicamente temas de corrupción policial y vínculos con el narcotráfico, lo que podría haber motivado el ataque.

Acosta, quien ha trabajado en defensa de los derechos de menores y jóvenes, es hincha de Rosario Central. Su abogado destacó que "la señora Acosta toda la vida trabajó de una manera o de otra en ayuda de menores" y considera que es "muy lejos de organizar cualquier tipo de actividad criminal".

El fiscal Socca también señaló que Acosta tiene un vínculo espurio con la barra de Newell's, aunque Ceragioli consideró que "la señora Acosta es hincha fanática y reconocida de Rosario Central". La defensa solicitará la libertad de Acosta, argumentando que no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento probatorio. Acosta tiene antecedentes penales por narcotráfico, pero su abogado argumenta que su conducta actual demuestra una voluntad de someterse al proceso judicial. La audiencia imputativa se llevará a cabo este miércoles a las 14, donde se espera que el fiscal presente las pruebas que sustentan la imputación.

Entrevista de Hernán Funes.