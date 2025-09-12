En vivo

Sociedad

Atropelló a cuatro personas luego de un recital de La Konga en Uruguay y se fugó

Todo sucedió en Montevideo. Las víctimas fueron hospitalizadas y una de ellas se encuentra en estado crítico. La conductora, de 28 años, fue detenida.

12/09/2025 | 10:29Redacción Cadena 3

FOTO: Así quedó la Fiorino que conducía la mujer alcoholizada. (Foto: El Observador)

Una mujer de 28 años atropelló a cuatro personas en Montevideo después de un recital de La Konga. El incidente ocurrió durante la madrugada de este viernes, cuando la Fiat Fiorino blanca que conducía perdió el control y despistó, impactando contra otros vehículos y arrollando a las víctimas. 

Las personas afectadas, de 16, 40, 53 y 55 años, sufrieron diversas heridas y fueron trasladadas a hospitales locales. Una de ellas se encontraba en estado crítico debido a las lesiones sufridas.

El recital tuvo lugar en el Antel Arena y concluyó poco antes del accidente. Tras el atropello, la mujer se dio a la fuga, pero posteriormente se presentó voluntariamente ante la Jefatura de Policía de Montevideo. En su declaración, argumentó que abandonó el lugar por miedo a ser agredida por las víctimas o por otros asistentes al evento.

Las pericias realizadas por las autoridades confirmaron que la conductora tenía un nivel de alcohol en sangre positivo, con un resultado de 3,8 gramos. Cabe mencionar que Uruguay aplica una política de tolerancia cero respecto al consumo de alcohol al volante. Tras su presentación ante la policía, la mujer quedó detenida mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

Las víctimas del atropello recibieron atención médica en diferentes centros de salud. Según informó Ana Clara Viñar, periodista uruguaya en diálogo con TN, los diagnósticos varían: una persona sufrió traumatismo en la pierna izquierda; otra presentó lesiones menores; una más tuvo pérdida y traumatismo en miembros inferiores; y finalmente, una víctima sufrió politraumatismo grave.

Las autoridades policiales y fiscales continúan investigando los hechos para determinar los próximos pasos en el caso y esperan la evolución médica de los heridos para definir cómo proceder.

