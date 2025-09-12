En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Rosario: robaron una ambulancia, terminaron en una pileta y balearon a una policía

Luego del procedimiento los dos sospechosos fueron aprehendidos y la ambulancia recuperada.

12/09/2025 | 10:18Redacción Cadena 3

FOTO: Rosario: robaron una ambulancia, terminaron en una pileta y balearon a una policía

Dos personas le robaron la ambulancia a un médico, tras lo cual huyeron y, mientras eran perseguidas por la Policía, entraron a una calle sin salida en la que había una obra en construcción y el vehículo terminó incrustado en la fosa de una pileta. Cuando los delincuentes salieron del mismo hubo un forcejeo en el que una agente se autodisparó, por lo que debió ser asistida.

Según la información que aportó el portal Rosario3, además, en medio de la persecución uno de los patrulleros que se había sumando al operativo perdió el control, volcó y sus ocupantes resultaron con traumatismos y fracturas, por lo que fueron derivados al Sanatorio Laprida para su atención.

El hecho ocurrió este jueves por la noche en las calles Ombú y Pueyrredón, cuando los delincuentes robaron una ambulancia a un médico de una empresa de emergencias y, ante esa situación, la Policía comenzó a perseguirlos, pero, a la altura del arroyo Saladillo, uno de los patrulleros volcó y sus ocupantes fueron trasladados al citado centro de salud.

La persecución continuó hasta la localidad de Funes y culminó en el barrio Cantegril, ya que allí los sospechosos ingresaron en una calle sin salida, en donde había una obra en construcción y la ambulancia terminó incrustada en la fosa de una pileta.

Después de lo ocurrido, algunos policías pudieron seguirles el rastro y se encontraron entre las calles cerradas, se produjo un tiroteo y una agente fue alcanzada por una bala que le impactó en la zona de la pelvis, por lo cual fue trasladada al HECA donde fue atendida por los médicos y luego recibió el alta.

En tanto, luego del procedimiento los dos sospechosos fueron aprehendidos y la ambulancia recuperada, mientras que el caso quedó a disposición de la Justicia y la investigación continúa para establecer el motivo del robo.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Rosario? Dos personas robaron una ambulancia y, tras una persecución, terminaron en una pileta.

¿Qué pasó con la policía? Una agente se autodisparó y fue herida en la pelvis, siendo trasladada al HECA para su atención.

¿Cuándo ocurrió el incidente? El hecho sucedió el jueves por la noche en Rosario.

¿Dónde se produjo el robo? El robo tuvo lugar en las calles Ombú y Pueyrredón de Rosario.

¿Qué ocurrió con los sospechosos? Fueron aprehendidos y la ambulancia fue recuperada tras el procedimiento policial.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho