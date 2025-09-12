FOTO: Rosario: robaron una ambulancia, terminaron en una pileta y balearon a una policía

Dos personas le robaron la ambulancia a un médico, tras lo cual huyeron y, mientras eran perseguidas por la Policía, entraron a una calle sin salida en la que había una obra en construcción y el vehículo terminó incrustado en la fosa de una pileta. Cuando los delincuentes salieron del mismo hubo un forcejeo en el que una agente se autodisparó, por lo que debió ser asistida.

Según la información que aportó el portal Rosario3, además, en medio de la persecución uno de los patrulleros que se había sumando al operativo perdió el control, volcó y sus ocupantes resultaron con traumatismos y fracturas, por lo que fueron derivados al Sanatorio Laprida para su atención.

El hecho ocurrió este jueves por la noche en las calles Ombú y Pueyrredón, cuando los delincuentes robaron una ambulancia a un médico de una empresa de emergencias y, ante esa situación, la Policía comenzó a perseguirlos, pero, a la altura del arroyo Saladillo, uno de los patrulleros volcó y sus ocupantes fueron trasladados al citado centro de salud.

La persecución continuó hasta la localidad de Funes y culminó en el barrio Cantegril, ya que allí los sospechosos ingresaron en una calle sin salida, en donde había una obra en construcción y la ambulancia terminó incrustada en la fosa de una pileta.

Después de lo ocurrido, algunos policías pudieron seguirles el rastro y se encontraron entre las calles cerradas, se produjo un tiroteo y una agente fue alcanzada por una bala que le impactó en la zona de la pelvis, por lo cual fue trasladada al HECA donde fue atendida por los médicos y luego recibió el alta.

En tanto, luego del procedimiento los dos sospechosos fueron aprehendidos y la ambulancia recuperada, mientras que el caso quedó a disposición de la Justicia y la investigación continúa para establecer el motivo del robo.