50 años de espera: un gigante de la cocina estrena oficinas propias en el país

Tras cinco décadas de presencia constante en los hogares y las cocinas argentinas, una tradicional marca de utensilios con origen en Brasil da un paso estratégico al abrir su primera oficina propia en el país. Esta decisión centralizará la comercialización de su vasto portafolio y marca un hito en su relación histórica con el mercado local.

La empresa en cuestión es Tramontina, la firma fundada en Brasil en 1911 por el inmigrante italiano Valentin Tramontina. Conocida por sus icónicos cuchillos y tenedores, la compañía ha evolucionado hasta ofrecer más de 22.000 artículos, que van desde electrodomésticos y porcelanas hasta herramientas para jardinería, mantenimiento industrial y construcción.

La nueva sede se establecerá en la Ciudad de Buenos Aires y, aunque tendrá inicialmente una dotación reducida, funcionará como un puente directo entre el mercado argentino y las nueve fábricas del grupo (ocho en Brasil y una en India).

Estrategia y visión de mercado

La principal razón de este desembarco operativo, que hasta ahora se manejaba a través de distribuidores como MyF Distribuidora, es lograr una mayor agilidad en el servicio a clientes y distribuidores.

La compañía, que cuenta con más de 10.000 empleados a nivel global y exporta a más de 120 países, busca tener una "visión más cercana y actualizada" de las necesidades del consumidor argentino.

Para lograrlo, la oficina contará con un showroom para exhibir su amplísima cartera de productos. Además, la marca confirmó que tiene líneas específicas para acompañar las costumbres locales, como sus famosos utensilios para asado y los accesorios para mate.

“Argentina es uno de los mercados más estratégicos de la región. Tenemos un vínculo histórico con los consumidores locales y creemos que este es el momento de estar más cerca, con estructura propia, para acompañar sus necesidades cotidianas”, sostuvo Emiliano Baseggio, gerente general de Tramontina Argentina.

Si bien la inversión inicial se concentra en la oficina comercial y el showroom, la jugada forma parte de una proyección a mediano y largo plazo que busca consolidar relaciones y ampliar la participación en categorías estratégicas, prometiendo un impacto directo en la oferta y disponibilidad de sus productos en el país.