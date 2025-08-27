En vivo

Siempre Juntos

Una diputada libertaria sufrió un violento accidente cuando iba al Congreso

Rocío Bonacci y su padre, José Bonacci, resultan con heridas leves. Al parecer el chofer se quedó dormido. El vehículo despistó en la autopista a la altura de Ramallo.

27/08/2025 | 10:35Redacción Cadena 3

FOTO: La diputada nacional Rocío Bonacci sufrió un fuerte accidente en la ruta 9.

  1.

    Audio. La diputada libertaria Rocío Bonacci sufrió un accidente en la autopista 9

    Siempre Juntos

    Episodios

La diputada nacional de La Libertad Avanza por Santa Fe, Rocío Bonacci, su padre, José Bonacci, y el chofer que los acompañaba sufrieron un accidente vial este miércoles en la autopista Rosario-Buenos Aires, cerca de la localidad de Ramallo. 

Afortunadamente, los tres ocupantes del vehículo resultaron con heridas leves y se encuentran fuera de peligro.

El siniestro ocurrió cuando el vehículo oficial de la Cámara de Diputados, un Nissan Sentra, se despistó y cayó en una zanja. 

Según José Bonacci, exconcejal de Rosario y conocido dirigente político del partido Unite, el accidente se habría producido porque el chofer se quedó dormido. "Despistó, nos comimos una zanja y de milagro estamos vivos", relató.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La diputada Bonacci, quien recibió golpes en el rostro, junto con su padre y el conductor, fueron trasladados de manera preventiva a un centro de salud en Ramallo, donde recibieron atención médica. Todos se encuentran estables.

Rocío Bonacci, de 30 años, se incorporó a la política en 2023, atraída por el liderazgo de Javier Milei, y logró su banca en la Cámara de Diputados sin una trayectoria previa en la militancia. 

Su padre, en cambio, es un experimentado dirigente político en Santa Fe, conocido por su partido Unite, que ha servido de plataforma para candidatos emergentes, como Amalia Granata en 2019, cuando encabezó una lista que obtuvo seis bancas en la legislatura provincial. 

En 2023, José Bonacci facilitó el ingreso de su hija a las listas de La Libertad Avanza, consolidando su vínculo con el espacio liderado por Milei.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Matías Arrieta.

