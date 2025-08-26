Por la crisis de los audios, el Gobierno pasaría la ANDIS al Ministerio de Salud

El Gobierno analizaba traspasar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a la órbita del Ministerio de Salud, en medio del escándalo por la denuncia por supuestos cobros de coimas en el organismo.

Según pudo saber este martes la agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, la gestión de Javier Milei tenía previsto “traspasar la ANDIS a la órbita de la administración pública” en la cartera de Salud, dado que “actualmente es un ente descentralizado”.

“Eso va a generar que todo sea más transparente”, añadieron las fuentes, que aclararon que no se necesita nueva legislación ni facultades delegadas.

El Gobierno lleva adelante una auditoría en la ANDIS y reconoce que “están revisando todo”, entre ellos los contratos de la droguería Suizo Argentina, que calificó de “llamativos”.

Incluso, indicaron que puede haber algunos “contratos extraños” y anticipan que “irán al hueso”.

“Vemos a la Justicia llamativamente muy expeditiva”, señalaron.

En el Gobierno, consideran que Diego Spagnuolo, el titular de la ANDIS desplazado por los supuestos audios, “no puede ser ‘arrepentido’, porque no tenía nadie más arriba”.

También están esperando en la Casa Rosada encuestas que llegarán los próximos días, en las que se evaluará el impacto del caso.

A la vez, aseguran que el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “no tienen que hablar, porque no tienen nada que ver”.

En tanto, los expertos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación concluyeron con la extracción de datos del celular de Spagnuolo en la causa que investiga si es verídico lo que se lo escucha decir vinculado al supuesto pago de sobornos en audios atribuidos a su persona.

La DATIP logró la descarga de la información, pese a que el ex funcionario no proporcionó la clave de acceso al celular cuando le fue secuestrado durante un procedimiento en su casa de un barrio privado en Pilar, informaron fuentes judiciales.

Ahora se avanzará con la extracción de datos de los móviles de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivkrer, accionistas de la droguería Suizo Argentina, mencionada en los audios de Spagnuolo como el lugar de donde partirían los pedidos de sobornos a laboratorios.

También se analizará el dispositivo del ex funcionario de la ANDIS, Daniel Garbellini, único que entregó la clave de acceso, y se aguardaba en Comodoro Py la presencia del padre de los Kovalivkrer, Eduardo, quien ya se retiró de la actividad profesional pero figura como accionista.

Por otra parte, el juez federal Sebastián Casanello quedó en condiciones de definir la situación procesal del jefe de Seguridad del barrio privado Nordelta, Ariel De Vicentis, quien ayer negó en declaración indagatoria haber avisado de la llegada de la policía a uno de los Kovalivkrer para que se retirara del lugar antes del ingreso de los móviles.