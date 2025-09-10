FOTO: Un árbol cayó sobre un auto y hubo un principio de incendio en La Calera

Fuertes vientos causaron daños significativos en La Calera, generando un panorama alarmante en el barrio El Chorrito, donde este miércoles hubo un principio de incendio, que ya fue contenido.

Afortunadamente el viento jugó a favor del fuego, ya que corrían peligro unas casas precarias del sector.

Además, los vecinos del área reportaron la caída de numerosos árboles, uno de los cuales cayó arriba de un auto y provocó su destrucción total.

El trabajo de los bomberos y de la municipalidad de La Calera es constante. "Hay diez sectores distintos en La Calera donde los bomberos están acudiendo junto con la gente de Defensa Civil", informó a Cadena 3 un miembro de la municipalidad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Orlando Morales.