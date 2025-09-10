Contuvieron los focos de incendio en Cañada del Rosario, Ruta 36 y Achiras

La Secretaría de Prevención de Riesgo Climático de Córdoba informó que ya fueron contenidos los tres incendios que se encontraban activos este miércoles por la mañana, en diferentes localidades de Córdoba: Cañada del Rosario, Ruta 36 (a la altura del Puente Rafael García) y Achiras.

Roberto Schreiner, titular de la entidad, detalló en Cadena 3 que bomberos de Sampacho, Achiras y Río Cuarto trabajaron en la contención de las llamas, con apoyo de un avión hidrante.

En ese marco, Schreiner señaló que estos incendios no estaban ubicados en áreas serranas y sostuvo que la situación se complicó debido al viento que afecta la región: "El viento sureste ya llegó a Calamuchita y a Río Cuarto, y se espera que ingrese a la ciudad de Córdoba más tarde. Se prevén ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora".

Respecto a las causas de los incendios, mencionó que aún no se conocen. "Es prematuro saber las causas de estos tres incendios", aclaró.

El funcionario advirtió sobre las condiciones extremas que propician estos incidentes. "Está prohibido prender fuego en lugares no permitidos, así como realizar actividades que podrían generar incendios forestales", enfatizó. Esto incluye el uso de herramientas que generen chispas y encender fuego en lugares no habilitados.

Las restricciones se mantienen vigentes hasta el 31 de diciembre, en un esfuerzo por prevenir nuevos focos de incendio en la provincia.

Entrevista de "Siempre Juntos".