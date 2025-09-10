En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Siempre Juntos

Contuvieron los focos de incendio en Cañada del Rosario, Ruta 36 y Achiras

Lo señaló en Cadena 3 el vocero de la Secretaría de Riesgo Climático, Roberto Schreiner. 

10/09/2025 | 10:59Redacción Cadena 3

FOTO: Hay tres focos de incendio activos: Cañada del Rosario, Ruta 36 y Achiras.

  1.

    Audio. Hay tres focos de incendio activos en Córdoba

    Siempre Juntos

    Episodios

La Secretaría de Prevención de Riesgo Climático de Córdoba informó que ya fueron contenidos los tres incendios que se encontraban activos este miércoles por la mañana, en diferentes localidades de Córdoba: Cañada del Rosario, Ruta 36 (a la altura del Puente Rafael García) y Achiras.

Roberto Schreiner, titular de la entidad, detalló en Cadena 3 que bomberos de Sampacho, Achiras y Río Cuarto trabajaron en la contención de las llamas, con apoyo de un avión hidrante. 

En ese marco, Schreiner señaló que estos incendios no estaban ubicados en áreas serranas y sostuvo que la situación se complicó debido al viento que afecta la región: "El viento sureste ya llegó a Calamuchita y a Río Cuarto, y se espera que ingrese a la ciudad de Córdoba más tarde. Se prevén ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora". 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Respecto a las causas de los incendios, mencionó que aún no se conocen. "Es prematuro saber las causas de estos tres incendios", aclaró.

El funcionario advirtió sobre las condiciones extremas que propician estos incidentes. "Está prohibido prender fuego en lugares no permitidos, así como realizar actividades que podrían generar incendios forestales", enfatizó. Esto incluye el uso de herramientas que generen chispas y encender fuego en lugares no habilitados.

Las restricciones se mantienen vigentes hasta el 31 de diciembre, en un esfuerzo por prevenir nuevos focos de incendio en la provincia.

Entrevista de "Siempre Juntos".

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho