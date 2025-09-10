Alerta meteorológica hoy por viento fuerte: las provincias afectadas

El mal clima se mantiene en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.

Se trata de un alerta amarillo para zonas de las provincias de La Rioja, San Juan, Mendoza, Córdoba, San Luis, La Pampa, Río Negro y Chubut.

FOTO: Alerta meteorológica por vientos fuertes.

"El área serrana de Córdoba será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Durante el día el viento rotará al sector sur, y desde la tarde afectará a la misma zona con intensidades similares", indicó el SMN.

??? ALERTA POR VIENTOS



?Durante la tarde de hoy se prevé la presencia de ráfagas de hasta 70 km/h, lo que podría provocar disminución de visibilidad por polvo en suspensión y RIESGO DE INCENDIO EXTREMO ??.



?? Se recomienda circular con precaución | Información del… pic.twitter.com/GFwmx6dB1b — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) September 10, 2025

El resto del área bajo alerta será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.