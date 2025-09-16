Subsanaron la fuga de gas pero el corte al tránsito continúa en calle Alvear

FOTO: El escape de gas se registra en calle Alvear entre Lima y Catamarca.

Lo que comenzó como un simple imprevisto se ha convertido en una situación compleja en el corazón de Córdoba.

El escape de gas registrado esta mañana en la calle Alvear, entre Lima y Catamarca, ya fue subsanado por el personal de Ecogas, que actuó rápidamente tras la rotura de un caño durante trabajos de obreros de Epec en el tendido eléctrico subterráneo.

A pesar de que la fuga ha sido controlada y el peligro inminente se ha disipado, el corte al tránsito persiste desde calle Humberto Primo hasta Lima.

Las tareas ahora se enfocan en una revisión exhaustiva del tendido subterráneo, lo que ha dispuesto un levantamiento de la vereda en la zona afectada.

Esto prolongará las complicaciones para la circulación vehicular en el centro, con desvíos y congestión que se mantendrán por un tiempo.

Como medida preventiva, la Escuela de Oficios, ubicada a pocos metros del lugar del incidente, fue evacuada en su totalidad. Sin embargo, se informó que no fue necesaria la evacuación de viviendas y comercios cercanos, ya que la situación de riesgo directo fue controlada.

La jornada también dejó un momento insólito y preocupante. Mientras el escape de gas estaba activo, algunos vecinos salieron a la calle y a sus balcones para fumar, una actitud de imprudencia que obligó al personal policial presente a solicitarles encarecidamente que depusieran esa peligrosa acción.

Personal de Tránsito de la Municipalidad continúa en el lugar, trabajando para organizar la circulación y garantizar la seguridad.

Se reitera la recomendación a conductores y peatones de evitar la zona y buscar rutas alternativas, ya que las labores de revisión y reparación en el tendido subterráneo continuarán.