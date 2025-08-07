Mendoza: imputan a una enfermera por suministrar drogas psiquiátricas a un bebé
Ya se preparan estudios médicos para agravar la calificación a la profesional.
07/08/2025 | 09:19Redacción Cadena 3
FOTO: Bebé, recién nacido.
-
Audio. Imputan a enfermera por mala praxis tras administrar medicamentos a un niño
Siempre Juntos
Una enfermera fue imputada por lesiones leves culposas en una causa de mala praxis relacionada con el caso de un bebé de un año que recibió medicamentos psiquiátricos.
El abogado de los padres, Agustín Magdalena, relató la situación del pequeño: "Estuvo durmiendo 36 horas seguidas y después cuando él reaccionó le dio como un shock y quedó con los ojitos en blanco durante seis horas".
Los familiares del niño esperan poder realizar los estudios médicos correspondientes al pequeño para poder "agravar la calificación a la médica" involucrada.
La causa continúa en desarrollo y genera preocupación en la comunidad respecto a la administración de medicamentos en pacientes menores.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Una enfermera fue imputada por lesiones leves culposas en un caso de mala praxis relacionado con un bebé que recibió medicamentos psiquiátricos.
¿Quién es el abogado de los padres? El abogado de los padres es Agustín Magdalena.
¿Cuánto tiempo estuvo durmiendo el bebé? El bebé estuvo durmiendo 36 horas seguidas.
¿Qué esperan los familiares del niño? Los familiares esperan realizar estudios médicos para agravar la calificación a la médica involucrada.
¿Cuál es la preocupación de la comunidad? La comunidad está preocupada por la administración de medicamentos en pacientes menores.