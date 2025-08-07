Mendoza: imputan a una enfermera por suministrar drogas psiquiátricas a un bebé

Una enfermera fue imputada por lesiones leves culposas en una causa de mala praxis relacionada con el caso de un bebé de un año que recibió medicamentos psiquiátricos.

El abogado de los padres, Agustín Magdalena, relató la situación del pequeño: "Estuvo durmiendo 36 horas seguidas y después cuando él reaccionó le dio como un shock y quedó con los ojitos en blanco durante seis horas".

Los familiares del niño esperan poder realizar los estudios médicos correspondientes al pequeño para poder "agravar la calificación a la médica" involucrada.

La causa continúa en desarrollo y genera preocupación en la comunidad respecto a la administración de medicamentos en pacientes menores.