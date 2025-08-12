FOTO: Los Tekis se presentan en Córdoba el 23 y 24 de agosto.

FOTO: Los Tekis se presentan en Córdoba el 23 y 24 de agosto: todo lo que debés saber.

El próximo sábado 23 de agosto, el comedor universitario de Córdoba se convertirá en el epicentro del carnaval con la actuación de Los Tekis, Los Herrera, Tranka Style, Luciano Persoglia, y DJ Abril Agostini.

En su paso por los estudios de "Siempre Juntos", donde cantaron un tema estreno, llamado "Un traguito más", y también se divirtieron reversionando canciones infantiles, ya que anunciaron que el domingo 24 de agosto se presentarán en la Fiesta del Día del Niño de Cadena 3, en el Mario Alberto Kempes.



"Estamos contentos de volver al comedor universitario, porque tiene mucha historia para nosotros", confesó uno de los miembros de la banda, y señaló que buscan llevar la esencia del carnaval a todos los rincones del país, especialmente a Córdoba, que consideran su segunda casa.

En ese sentido, expresaron que "Córdoba es especial para nosotros y además hay muchos jujeños viviendo acá". Y destacando la conexión que sienten con el público cordobés, completaron: "Queremos contagiar la jujeñidad a todos".

La celebración del carnaval coincide con el mes de la Pachamama, lo que agrega un significado especial a los eventos. "Cada vez más gente se suma a la ofrenda a la Pachamama aquí en Córdoba", señalaron.

Los Tekis prometen dos espectáculos llenos de color, música y alegría, e invitan a todos a disfrutar de la experiencia carnaval.

Las entradas anticipadas para el evento en el comedor universitario, están disponibles en www.paseshow.com.ar.

