En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Siempre Juntos

Los Tekis se presentan en Córdoba el 23 y 24 de agosto: todo lo que debés saber

El grupo jujeño cantó en "Siempre Juntos". El 23 llevan la Experiencia Carnaval al comedor universitario y el 24 estarán en la Fiesta del Día del Niño de Cadena 3 en el Kempes.

12/08/2025 | 12:31Redacción Cadena 3

FOTO: Los Tekis se presentan en Córdoba el 23 y 24 de agosto: todo lo que debés saber.

FOTO: Los Tekis se presentan en Córdoba el 23 y 24 de agosto.

  1.

    Audio. Los Tekis cantaron en "Siempre Juntos" y se presentan en Córdoba el 23 y 24 de agosto

    Siempre Juntos

    Episodios

El próximo sábado 23 de agosto, el comedor universitario de Córdoba se convertirá en el epicentro del carnaval con la actuación de Los Tekis, Los Herrera, Tranka Style, Luciano Persoglia, y DJ Abril Agostini.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En su paso por los estudios de "Siempre Juntos", donde cantaron un tema estreno, llamado "Un traguito más", y también se divirtieron reversionando canciones infantiles, ya que anunciaron que el domingo 24 de agosto se presentarán en la Fiesta del Día del Niño de Cadena 3, en el Mario Alberto Kempes.


Los Tekis en "Siempre Juntos".

"Estamos contentos de volver al comedor universitario, porque tiene mucha historia para nosotros", confesó uno de los miembros de la banda, y señaló que buscan llevar la esencia del carnaval a todos los rincones del país, especialmente a Córdoba, que consideran su segunda casa.

En ese sentido, expresaron que "Córdoba es especial para nosotros y además hay muchos jujeños viviendo acá". Y destacando la conexión que sienten con el público cordobés, completaron: "Queremos contagiar la jujeñidad a todos".

La celebración del carnaval coincide con el mes de la Pachamama, lo que agrega un significado especial a los eventos. "Cada vez más gente se suma a la ofrenda a la Pachamama aquí en Córdoba", señalaron.

Los Tekis prometen dos espectáculos llenos de color, música y alegría, e invitan a todos a disfrutar de la experiencia carnaval.

Las entradas anticipadas para el evento en el comedor universitario, están disponibles en www.paseshow.com.ar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de "Siempre Juntos".

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo el 23 de agosto? El evento es un carnaval en el comedor universitario de Córdoba con actuaciones de varias bandas.

¿Quiénes se presentarán en el carnaval? Actuarán Los Tekis, Los Herrera, Tranka Style, Luciano Persoglia y DJ Abril Agostini.

¿Cuándo se presentará Los Tekis en la Fiesta del Día del Niño? Se presentarán el domingo 24 de agosto en el Mario Alberto Kempes.

¿Por qué Córdoba es especial para Los Tekis? Consideran a Córdoba su segunda casa y hay muchos jujeños viviendo allí.

¿Dónde se pueden comprar las entradas anticipadas? Las entradas están disponibles en www.paseshow.com.ar.

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho