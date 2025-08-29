Los feriados que caigan sábado o domingo podrán ser trasladados a un día hábil

El Gobierno nacional modificó el esquema de feriados nacionales, según el decreto 614 firmado por el presidente Javier Milei. Este cambio introduce una novedad: los feriados que caigan en sábado o domingo podrán ser trasladados a un día hábil, una decisión que quedará en manos del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Anteriormente, la legislación solo permitía trasladar feriados que coincidieran con martes, miércoles, jueves o viernes. Ahora, con esta nueva normativa, el Jefe de Gabinete podrá decidir si un feriado trasladable se pasa al lunes siguiente, al viernes anterior o si se mantiene en su fecha original. Este cambio busca flexibilidad, aunque no obliga a modificar la fecha del feriado, lo que genera incertidumbre sobre su aplicación.

El primer feriado afectado por esta medida será el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que cae domingo. Según lo anunciado, es muy probable que se traslade al lunes 13 de octubre, aunque Francos aún debe confirmar si se mantiene el domingo, se adelanta al viernes 10 o se pasa al lunes.

El feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que cae el jueves 20 de noviembre, será trasladado al lunes 24. Además, se estableció el viernes 21 como un feriado turístico no laborable, lo que dará lugar a un fin de semana "extra largo" de cuatro días (viernes, sábado, domingo y lunes) para muchos trabajadores, especialmente del sector público, bancario y estatal.

En el sector privado, sin embargo, el feriado no laborable del viernes 21 queda a criterio del empleador, lo que podría generar diferencias en su aplicación.

El cambio en el esquema de feriados generó preocupación entre empresarios, especialmente de pequeños comercios, como panaderías o locales en ciudades como Rosario o Córdoba, que deben pagar sueldos dobles por feriados trasladados o no laborables.

Mientras que el sector público suele beneficiarse de estos días, el sector privado y, especialmente, el informal, enfrentan mayores dificultades para adaptarse a estas decisiones.

Además, la medida reavivó el debate sobre el impacto de los feriados en la educación, ya que los traslados pueden implicar días adicionales sin clases para los estudiantes.