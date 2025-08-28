Milei firmó el decreto y octubre traerá un fin de semana largo

FOTO: Merlo, un refugio para gozar la naturaleza y la paz de las sierras de San Luis.

El presidente Javier Milei ya firmó el decreto y se arma un nuevo fin de semana largo en Argentina: será el 12 de octubre, en conmemoración del Día de la Raza o Día del Respeto a la Diversidad Cultural y los argentinos podrán disfrutar de tres días de descanso inesperados.

Como el feriado del 12 de octubre cae domingo, inicialmente había quedado descartado para que genere un fin de semana largo, pero el reciente decreto 614/2025 que rubricó Javier Milei y fue publicado en el Boletín Oficial habilita el traslado de feriados que coincidan con los días del fin de semana.

La norma indica que los feriados trasladables que caigan durante el fin de semana "podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determine la Autoridad de Aplicación".

De esta manera, el feriado del 12 de octubre que cae domingo sería trasladado al viernes 10 de octubre o al lunes 13 de octubre según determine el Gobierno.

En cualquier caso se armará un fin de semana largo de tres días inesperado en Argentina, ideal para disfrutar de un tiempo de descanso con la pareja, familia y amigos.

Cómo quedaría armado el fin de semana largo del 12 de octubre:

Según lo dispuesto en el último decreto firmado por Javier Milei, el fin de semana largo del 12 de octubre de 2025 quedaría armado de la siguiente manera:

Sábado 11 de octubre: descanso de fin de semana

Domingo 12 de octubre: descanso de fin de semana

Lunes 13 de octubre: traslado del feriado del 12 de octubre a este día

Calendario de Feriados 2025 en Argentina

El calendario de feriados 2025 en Argentina se detalla a continuación, con los feriados inamovibles, trasladables y los fines de semana largos que se generan.

El nuevo fin de semana largo del 12 de octubre llega en la previa de la temporada de verano. Foto: Agencia Noticias Argentinas / argentina.gob.ar

Feriados Inamovibles

1 de enero (miércoles): Año Nuevo

3 y 4 de marzo (lunes y martes): Carnaval

24 de marzo (lunes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril (miércoles): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

18 de abril (viernes): Viernes Santo

1 de mayo (jueves): Día del Trabajador

25 de mayo (domingo): Día de la Revolución de Mayo

20 de junio (viernes): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio (miércoles): Día de la Independencia

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre (jueves): Navidad

Feriados Trasladables

17 de junio (martes): Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes Se traslada al lunes 16 de junio para conformar un fin de semana largo.

17 de agosto (domingo): Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín Se traslada al lunes 18 de agosto.

12 de octubre (domingo): Día del Respeto a la Diversidad Cultural Se traslada al lunes 13 de octubre.

20 de noviembre (jueves): Día de la Soberanía Nacional Se traslada al lunes 24 de noviembre.

Feriados con Fines Turísticos

2 de mayo (viernes)

15 de agosto (viernes)

21 de noviembre (viernes)