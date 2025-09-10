Le desfiguraron la cara de un ladrillazo tras un choque en Carlos Paz

Lo que debía ser un incidente de tránsito se convirtió en un violento ataque que conmocionó a Villa Carlos Paz. Juan Caravajal, de 27 años, fue brutalmente agredido por los ocupantes del vehículo que lo chocó, quienes lo golpearon, lo insultaron y le tiraron un ladrillo en la cara.

La pesadilla comenzó el domingo al mediodía en la calle Roma. "Cuando nosotros estábamos estacionando, un auto se sube a la vereda, choca un poste de luz, nos choca a nosotros, queda encastrado entre el poste de luz y nuestro auto", relató Juan a Cadena 3.

Sin mediar palabra, la conductora de 24 años y su acompañante, un hombre de 38, se bajaron y comenzaron la agresión. "Primero comienza a golpearnos una mujer... me agarra del pelo, me comienza a pelear, a pegar en la vía pública", recordó el joven.

El ataque se intensificó cuando el hombre sacó un palo del baúl y empezó a golpear el auto de la víctima.

Juan y su amigo intentaron cubrirse, pero la violencia de la pareja no cesó. "Buscaban objetos contundentes en la vía pública, escombro, cascote, piedra, lo que fuera", afirmó.

En un momento de desesperación, Juan intentó refugiarse en su negocio. "Me dieron con un escombro, un ladrillo. Sentí un impacto muy fuerte en la cara", describió el joven con la voz quebrada.

La agresión, que fue captada por las cámaras de seguridad, dejó al muchacho con heridas visibles en el rostro.

La Policía de Villa Carlos Paz llegó al lugar minutos después de los hechos, logrando detener a los agresores.

Aunque se desconoce si estaban bajo los efectos de alguna sustancia, las primeras versiones indican que el ataque podría estar relacionado con el consumo de alcohol o drogas.

Juan Caravajal fue asistido y se encuentra recuperándose, mientras los agresores aguardan su cita con la justicia.