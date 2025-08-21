FOTO: Investigan la muerte de dos policías en Orán tras una fuerte discusión y disparos

La Fiscalía Penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, en conjunto con la Policía Federal, investiga las circunstancias de la muerte de dos agentes policiales ocurrida anoche en la ciudad de Orán, Salta.

El comisario Cristian Aguilar Alaniz informó a Cadena 3 que las pericias están en curso para esclarecer los hechos.

Las víctimas, una agente de 27 años y un agente de 36 años, pertenecían a la Subdirección de Drogas Peligrosas con asiento en el norte de la provincia.

La mujer falleció en el lugar, mientras que el hombre fue trasladado en estado crítico al hospital local, donde murió aproximadamente dos horas después.

Según Aguilar, el incidente fue reportado a las 22.30 en el ingreso a la base operativa de Drogas Peligrosas en Orán.

Ambos agentes, oriundos de la zona norte de Salta y con cuatro años de antigüedad en la fuerza, mantenían una relación de pareja, aunque trabajaban en dependencias distintas dentro de la misma área.

No se registran antecedentes de violencia entre ellos. Testigos del barrio aseguraron haber escuchado una fuerte discusión seguida de varias detonaciones, lo que añade interrogantes al caso.

La autopsia de ambos cuerpos se realizará en el Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán.