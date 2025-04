Incendio en el Apross: todavía no hay avances en el caso a 11 días del siniestro

A once días del incendio que afectó la sede central de Apross, la investigación no registra avances significativos. Desde la Fiscalía a cargo de Celeste Blasco, indicaron que todavía no hay información preliminar sobre las causas del siniestro.

La pericia de Bomberos, clave para determinar el origen del fuego, aún no fue entregada. Desde Tribunales, se espera alguna novedad en los próximos días, pero hasta el momento, el caso permanece sin respuestas.

El voraz incendio tuvo lugar el pasado viernes 18 de abril en el edificio de la obra social del Gobierno de Córdoba, ubicado en Marcelo T. de Alvear 728 de barrio Güemes, en la capital provincial. El foco tuvo lugar este viernes luego del mediodía y al menos tres dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar.

Por el feriado de Viernes Santo, la sede estaba cerrada en el momento del siniestro. Sin embargo, se conoció días después que un operario de sistemas ingresó al lugar horas antes del incendio.

El fuego se inició en el segundo piso y destruyó parcialmente el inmueble. Todo ocurrió la misma semana en que la Justicia de Córdoba ordenó la detención de 13 acusados, entre ellos varios policías, un exempleado y un médico, imputados por realizar consultas a personas no afiliadas.

Si bien desde la obra social se aseguró que no se perdió documentación clave, el episodio despertó sospechas acerca de la intencionalidad del incendio, por lo que espacios opositores como la Unión Cívica Radical, La Libertad Avanza y el Frente Cívico solicitaron informes al Gobierno provincial para determinar qué fue lo que originó el fuego.

En tanto, la Provincia declaró por 30 días el estado de emergencia del Apross tras una publicación en el Boletín Oficial. Las autoridades establecieron que el objetivo principal es "la salvaguarda de la salud y calidad asistencial" y garantizar que no se interrumpan ni afecten los servicios que brinda la Administración Provincial del Seguro de la Salud.

• Todo lo publicado sobre el incendio en el Apross

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Francisco Centeno.