Imputaron a Mariela Parisi, exdecana de la Facultad de Comunicación de la UNC
La decisión la tomó el fiscal federal Enrique Senestrari por los delitos de "administración fraudulenta" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
26/08/2025 | 11:52Redacción Cadena 3
FOTO: Mariela Parisi, exdecana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC.
Audio. Imputaron a Mariela Parisi, exdecana de la Facultad de Comunicación de la UNC
Siempre Juntos
El fiscal federal Enrique Senestrari imputó a Mariela Parisi, exdecana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), por los delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La resolución ya fue presentada ante el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, aunque aún no se fijó la fecha para la indagatoria.
La investigación se inició tras una denuncia presentada en febrero, que asegura que durante la gestión de Parisi se habrían cometido irregularidades como el uso de fondos de la facultad para gastos personales, viajes al exterior con viáticos excesivos y sin justificación, contrataciones de familiares –incluidos su esposo y su hija– y compras directas sin licitación.
El fiscal también indaga sobre comprobantes de gastos en combustible y estacionamiento sin identificación de patentes, resoluciones que autorizaban gastos sin especificar montos y viajes a destinos como Ecuador y Costa Rica, muchos sin autorización previa y con reintegros posteriores.
Además, se cuestiona la compra de equipos tecnológicos y pasajes por montos millonarios a un docente vinculado a Parisi, dueño de una agencia de viajes, sin procesos de licitación.
Una auditoría señaló que "en determinados gastos no se cumplimentaron las disposiciones legales vigentes", evidenciando fallos administrativos.
Parisi negó las acusaciones, afirmando que no cometió delitos y que las irregularidades son meramente "de forma". Según su defensa, algunas compras se realizaron con fondos personales por urgencias, justificando la falta de comprobantes formales.
También argumentó que las contrataciones en cursos de extensión no requerían títulos habilitantes y que las demoras administrativas explican la ausencia de autorizaciones previas para los viajes.
Informe de Francisco Centeno.