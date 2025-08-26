Violento robo de motochorros a mujer que volvía de trabajar en Villa Belgrano

Una mujer fue violentamente asaltada en Córdoba por un grupo de motochorros cuando regresaba de trabajar. Todo ocurrió cerca de las 19.30 del viernes pasado en la calle Lagrange al 5.400, a pocos metros de la avenida Laplace, en el barrio Villa Belgrano.

La víctima iba en dirección a su casa tras bajarse del colectivo. Instantáneamente, fue abordada por un ladrón que la golpeó, la sacudió y la arrastró por más de diez metros por la calle. Tras sacarle la cartera, el delincuente huyó con su cómplice en moto.

Gastón es el cuñado de la mujer atacada y contó a Cadena 3 cómo fue el terrible episodio. "Escucho gritos y veo movimiento de motos. Meto a mis hijos en el auto y, cuando regreso, los motochorros ya le habían arrebatado la cartera y se estaban yendo", indicó.

La joven, a pesar de haber sufrido golpes y moretones, se encuentra en buen estado de salud. "Ella está bien, pero anímicamente muy afectada", afirmó Gastón.

"La reacción de mi cuñada fue sorprendente, se defendió con valentía. Sin embargo, al ver el video de la cámara de seguridad uno siente bronca e impotencia. Un auto que pasaba pudo haber intervenido, pero no se detiene por miedo a represalias", agregó Gastón.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.