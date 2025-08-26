En vivo

Sociedad

Perdió el control, impactó violentamente contra un semáforo y salió caminando

La conductora resultó con heridas en la cara y fue asistida en el lugar por un servicio de emergencias. Video.

26/08/2025 | 12:16Redacción Cadena 3

FOTO: El impacto ocurrió en Ricardo Rojas y Pablo Buitrago, en barrio Argüello.

Una mujer perdió el control de su auto y colisionó violentamente contra un semáforo en la intersección de la avenida Ricardo Rojas y Pablo Buitrago, en el barrio Argüello de la ciudad de Córdoba

Según el parte oficial de la Policía, la conductora sufrió una lesión en el rostro y fue asistida en el lugar por un servicio de emergencias. 

Imágenes captadas por un domo policial muestran que, a pesar de la violencia del impacto y de que el Renault 9 terminó volcando, la mujer logró salir del auto.

Posteriormente, fue trasladada por familiares al Hospital de Urgencias para una evaluación médica más exhaustiva. Las autoridades aún investigan las causas del siniestro para determinar los factores que llevaron a la pérdida de control del vehículo.

Por el momento, no se reportaron más detalles sobre el estado de salud de la conductora ni sobre posibles daños adicionales en el lugar del accidente.

