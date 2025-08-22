El tiempo "el finde" en Córdoba: frío, soleado y un domingo para prepararse
Un frente frío alcanza al centro del país, trayendo viento fuerte y un notable descenso de temperatura.
22/08/2025 | 08:43Redacción Cadena 3
FOTO: Frente frío en Córdoba: viento fuerte y descenso de temperatura este fin de semana
-
Audio. Cómo estará el tiempo el fin de semana en Córdoba
Siempre Juntos
Según el meteorólogo Marcelo Madelón, un frente frío ingresará a Córdoba durante las primeras horas de este viernes, trayendo consigo fuertes vientos del sector sur con ráfagas que podrían superar los 65 km/h.
Este fenómeno provocará un notable descenso en las temperaturas, marcando un cambio significativo en las condiciones climáticas.
Para hoy, se espera una temperatura máxima de 18°C, con el viento como protagonista.
Sin embargo, el fin de semana traerá una mejora en el clima. El sábado se presentará frío pero soleado, con una mínima de 6°C y una máxima de 16°C.
El domingo, aunque comenzará con una mínima de 4°C, la temperatura ascenderá hasta alcanzar los 21°C, acompañada de abundante sol y vientos que rotarán al sector norte.
A partir del lunes, las temperaturas iniciarán un ascenso gradual, acercándose a valores más primaverales.
Se espera una máxima de 24°C el lunes y de 25°C el martes, consolidando un panorama más cálido para el inicio de la semana.
Lectura rápida
¿Qué fenómeno climático se espera en Córdoba? Un frente frío ingresará, trayendo fuertes vientos y un descenso de temperaturas.
¿Quién es el meteorólogo que proporciona esta información? El meteorólogo es Marcelo Madelón.
¿Cuándo se espera el ingreso del frente frío? Se espera que ingrese durante las primeras horas de este viernes.
¿Cuál será la temperatura máxima para hoy? La temperatura máxima esperada para hoy es de 18°C.
¿Cómo será el clima durante el fin de semana? El sábado será frío y soleado, mientras que el domingo alcanzará los 21°C con abundante sol.