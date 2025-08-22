El tiempo "el finde" en Córdoba: frío, soleado y un domingo para prepararse

FOTO: Frente frío en Córdoba: viento fuerte y descenso de temperatura este fin de semana

Según el meteorólogo Marcelo Madelón, un frente frío ingresará a Córdoba durante las primeras horas de este viernes, trayendo consigo fuertes vientos del sector sur con ráfagas que podrían superar los 65 km/h.

Este fenómeno provocará un notable descenso en las temperaturas, marcando un cambio significativo en las condiciones climáticas.

Para hoy, se espera una temperatura máxima de 18°C, con el viento como protagonista.

Sin embargo, el fin de semana traerá una mejora en el clima. El sábado se presentará frío pero soleado, con una mínima de 6°C y una máxima de 16°C.

El domingo, aunque comenzará con una mínima de 4°C, la temperatura ascenderá hasta alcanzar los 21°C, acompañada de abundante sol y vientos que rotarán al sector norte.

A partir del lunes, las temperaturas iniciarán un ascenso gradual, acercándose a valores más primaverales.

Se espera una máxima de 24°C el lunes y de 25°C el martes, consolidando un panorama más cálido para el inicio de la semana.