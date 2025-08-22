En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Siempre Juntos

El tiempo "el finde" en Córdoba: frío, soleado y un domingo para prepararse

Un frente frío alcanza al centro del país, trayendo viento fuerte y un notable descenso de temperatura. 

22/08/2025 | 08:43Redacción Cadena 3

FOTO: Frente frío en Córdoba: viento fuerte y descenso de temperatura este fin de semana

  1.

    Audio. Cómo estará el tiempo el fin de semana en Córdoba

    Siempre Juntos

    Episodios

Según el meteorólogo Marcelo Madelón, un frente frío ingresará a Córdoba durante las primeras horas de este viernes, trayendo consigo fuertes vientos del sector sur con ráfagas que podrían superar los 65 km/h.

Este fenómeno provocará un notable descenso en las temperaturas, marcando un cambio significativo en las condiciones climáticas.

Para hoy, se espera una temperatura máxima de 18°C, con el viento como protagonista.

Sin embargo, el fin de semana traerá una mejora en el clima. El sábado se presentará frío pero soleado, con una mínima de 6°C y una máxima de 16°C.

El domingo, aunque comenzará con una mínima de 4°C, la temperatura ascenderá hasta alcanzar los 21°C, acompañada de abundante sol y vientos que rotarán al sector norte.

A partir del lunes, las temperaturas iniciarán un ascenso gradual, acercándose a valores más primaverales.

Se espera una máxima de 24°C el lunes y de 25°C el martes, consolidando un panorama más cálido para el inicio de la semana.

Lectura rápida

¿Qué fenómeno climático se espera en Córdoba? Un frente frío ingresará, trayendo fuertes vientos y un descenso de temperaturas.

¿Quién es el meteorólogo que proporciona esta información? El meteorólogo es Marcelo Madelón.

¿Cuándo se espera el ingreso del frente frío? Se espera que ingrese durante las primeras horas de este viernes.

¿Cuál será la temperatura máxima para hoy? La temperatura máxima esperada para hoy es de 18°C.

¿Cómo será el clima durante el fin de semana? El sábado será frío y soleado, mientras que el domingo alcanzará los 21°C con abundante sol.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho