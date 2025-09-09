Conocido empresario se accidentó en su bici: no mueve los brazos ni las piernas
Se trata de Juan Roth, presidente de la Cámara de Comercio de Tunuyán. Sufrió un grave accidente en bicicleta que le causó una severa lesión medular y lo mantiene internado en el Hospital del Carmen.
09/09/2025 | 08:38Redacción Cadena 3
FOTO: Preocupación por la salud del empresario Juan Roth en Mendoza
-
Audio. Un empresario se accidentó en su bicicleta: no mueve los brazos ni las piernas
Siempre Juntos
La comunidad empresarial y la sociedad del Valle de Uco se encuentran conmocionadas tras el grave accidente que sufrió Juan Roth, un reconocido empresario y actual presidente de la Cámara de Comercio de Tunuyán.
Roth sufrió una severa lesión medular mientras practicaba ciclismo en la zona de Alto Verde, una ruta que recorría con frecuencia.
El incidente ocurrió a primera hora de la mañana. Según los primeros informes, el empresario habría perdido el control de su bicicleta en un tramo de descenso, impactando violentamente contra el suelo.
El golpe le habría provocado una lesión en la columna vertebral que lo dejó sin movilidad en sus extremidades.
El rápido accionar de equipos de emergencia, incluyendo rescatistas de cuerpos especiales y bomberos, fue crucial para estabilizarlo en el lugar del accidente.
Desde la Cámara de Comercio de Tunuyán se emitió un comunicado oficial confirmando la noticia y expresando el profundo pesar que ha generado en el sector.
Tras ser rescatado, Juan Roth fue trasladado de urgencia al Hospital del Carmen, en la ciudad de Mendoza. Actualmente, permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva.
Los médicos están evaluando su estado con sumo cuidado y determinando los pasos a seguir.
Se ha informado que su situación es crítica y que una intervención quirúrgica es inminente para intentar mitigar los daños y preservar su vida.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Juan Roth?
Sufrió un grave accidente mientras practicaba ciclismo, resultando en una severa lesión medular.
¿Quién es Juan Roth?
Es un reconocido empresario y actual presidente de la Cámara de Comercio de Tunuyán.
¿Cuándo sucedió el accidente?
El incidente ocurrió a primera hora de la mañana.
¿Dónde tuvo lugar el accidente?
En la zona de Alto Verde, una ruta que Roth recorría con frecuencia.
¿Cómo se encuentra actualmente?
Su situación es crítica; está internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital del Carmen y necesita una intervención quirúrgica inminente.